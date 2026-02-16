Murinjo: Realu sam dao sve, ali se ne vraćam

U utorak počinje plej-of runda Lige šampiona, a rivali će biti Benfika i Real Madrid, koji su svojim spektakularnim duelom i završili ligaški deo.

I tada, a i sada, u centru pažnje je trener Benfike Žoze Murinjo, koji je godinama bio na čelu Real Madrida.

Zato se i ove zime spominjalo njegovo ime kao rješenje za klupu "kraljeva", ali je "gospodin posebni" to demantovao.

"Nema takvih razgovora", rekao je Murinjo, koga su novinari pritisnuli o mogućnosti da se to, ipak, desi:

"Da, naravno, Florentinu se može reći ne".

Osvrnuo se na svoje tri godine provedene u Madridu.

"Dao sam sve od sebe za Real. Bilo je dobrih i loših stvari, ali sam dao sve od sebe. Osjećam da su me ljudi poštovali zbog toga, uprkos greškama i uspjesima. Međutim, ne želim da podstičem priče koje ne postoje. Realnost je da imam još godinu dana ugovora sa Benfikom, sa veoma jednostavnom otkupnom klauzulom sa obe strane. Nema ništa sa Madridom. Veoma bih volio da izbacim Real, ali i da Arbeloa osvoji ligu i ostane u Madridu dugo. On je sjajan momak i zaslužuje to", rekao je portugalski stručnjak.

Murinjo je često imao zategnut odnos sa vlasnicima, ali ne i sa Florentinom Peresom.

"Posljednji put smo razgovarali kada sam potpisao za Benfiku, pozvao me je da mi čestita. Nadam se da će doći na utakmicu sutra. Imamo veliko prijateljstvo, to ne bi trebalo da krijemo".

"Moram da kažem da sam jedan od rijetkih trenera koji je napustio Madrid, a da nije otpušten. Kada odete sopstvenom odlukom, odlazite sa čistom savješću", naglasio je Murinjo.

Što se tiče same utakmice, svjestan je težine zadatka.

"Ne mislim da je potrebno čudo da bismo prošli. Potrebna nam je naša najbolja igra, ali ne čudo. Real je istorija, ali mi smo dva ogromna kluba. Pobijediti Real je veoma teško. Uraditi to dva, tri puta, izbaciti ih... Neće biti replika utakmice od prije tri nedjelje. Moramo igrati sa radošću da bismo uopšte bili ovdje nakon što smo imali nula bodova u prve četiri utakmice. Borićemo se", zaključio je Murinjo.