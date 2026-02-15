Talentovani Danilo Karanović dobio poziv od selektora BiH

Danilo Karanović, mladi fudbaler Teleoptika, našao se na spisku Dubravka Orlovića, selektora U-19 reprezentacije BiH, za dvije prijateljske utakmice sa Crnom Gorom koje su na programu 17. februara na terenu Trening centra N/FS BiH u Zenici.

Karanović, koji igra na poziciji ofanzivnog veznog, krupnim koracima grabi ka velikoj sceni, a svojim igrama u dresu Teleoptika dao je pun doprinos da ekipa, koju kao trener predvodi Marko Jovanović, bez poraza stigne do jesenje titule u Srpskoj ligi Beograd.

Sjajne partije u seniorskom pogonu Teleoptika nisu prošle nezapaženo i Karanović je dobio poziv za povratak u reprezentaciju BiH za koju je već igrao u mlađim selekcijama.

Prijateljske utakmice sa Crnom Gorom prilika su da, na djelu, pokaže i stručnom štabu reprezentacije BiH da se nalazi u dobroj formi i da se na njega može računati i u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo na programu je od 24. do 30. marta, a selekcija BiH za rivale je dobila Njemačku, domaćina turnira Austriju i Izrael.