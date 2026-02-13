Logo
Ovo je golman Dalibor koji je brutalno prebio ženu: Oglasio se klub

ATV

13.02.2026

16:37

Голман претукао жену на улици
Foto: Screenshot

Dalibor S. (36), golman iz Kikinde, koji se tereti za krivično djelo nasilje u porodici jer je, kako se sumnja, u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadao više udaraca vanbračnoj ženi K.V, dobiće otkaz u fudbalskom klubu za koji trenutno nastupa.

Kako su mediji u Srbiji pisali, jedan Kikinđanin je preksinoć policiji prijavio da u Svetosavskoj ulici, ispred OŠ “Sveti Sava”, čovjek tuče ženu, a ubrzo je u javnost i isplivao snimak brutalnog prebijanja.

кикинда голман претукао жену

Hronika

Fudbalski golman na ulici tukao nevjenčanu suprugu: Pojavio se snimak nasilja

Povodom čitavog slučaja oglasila se i kikindska policija, te u saopštenju navela da je protiv osumnjičenog podnijela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

"Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu mjeru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na prijedlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu mjeru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi nanio lake tjelesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici", saopštila je kikindska policija.

Iz kluba u šoku

Kako prenose lokalni mediji, povodom hapšenja golmana oglasio se i fudbalski klub u kojem Dalibor S. igra proteklih šest mjeseci.

Туча у авиону

Svijet

UZNEMIRUJUĆE Krv i zubi po podu: Masovna tuča u avionu usred leta

"Za naš klub je nastupao posljednjih šest mjeseci. To što je uradio je nedopustivo. Ugovor sa njim će biti hitno raskinut", rekao je Kristian Draganov, predsjednik FK Polet iz Nakova za portal "Gradski onlajn".

