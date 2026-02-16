Peh za Bajern: Nojer ide na pauzu

Loše vijesti su stigle iz ekipe Bajerna iz Minhena. Njihov golman i kapiten Manuel Nojer moraće da ode na pauzu zbog povrede noge, saopštili su iz ovog kluba.

Oni su objavili mini saopštenje u kojem su rekli da će morati da pauzira.

"Bajern će u narednom periodu morati da igra bez kapitena: Manuel Nojer je zadobio kidanje mišićnog vlakna u listu leve noge tokom utakmice Bundeslige u gostima protiv Verdera iz Bremena (3:0). To je rezultat temeljnog pregleda od strane ljekarskog odjeljenja kluba - stoji u objavi Bajerna.

Kako su objavili mediji u Njemačkoj, Nojer (39) će sigurno pauzirati najmanje dvije nedjelje, a u zavisnosti od toga kako će reagovati na terapiju mogao bi da odsustvuje i više od mjesec dana.

Inače, Bajern Minhen je na prvom mjestu u Bundesligi sa 57 bodova, dok je na drugom mjestu Borusija Dortmund koja ima šest bodova manje.

(telegraf)