Талентовани Данило Карановић добио позив од селектора БиХ

Извор:
АТВ
15.02.2026
15:18
Коментари:0
Данило Карановић, млади фудбалер Телеоптика, нашао се на списку Дубравка Орловића, селектора У-19 репрезентације БиХ, за двије пријатељске утакмице са Црном Гором које су на програму 17. фебруара на терену Тренинг центра Н/ФС БиХ у Зеници.
Карановић, који игра на позицији офанзивног везног, крупним корацима граби ка великој сцени, а својим играма у дресу Телеоптика дао је пун допринос да екипа, коју као тренер предводи Марко Јовановић, без пораза стигне до јесење титуле у Српској лиги Београд.
Сјајне партије у сениорском погону Телеоптика нису прошле незапажено и Карановић је добио позив за повратак у репрезентацију БиХ за коју је већ играо у млађим селекцијама.
Пријатељске утакмице са Црном Гором прилика су да, на дјелу, покаже и стручном штабу репрезентације БиХ да се налази у доброј форми и да се на њега може рачунати и у предстојећим квалификацијама за Европско првенство 2027. године.
Квалификациони турнир за Европско првенство на програму је од 24. до 30. марта, а селекција БиХ за ривале је добила Њемачку, домаћина турнира Аустрију и Израел.
