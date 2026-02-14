Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

Извор:
У дербију 21. кола Премијер (Wwin) лиге БиХ, Борац је у Бањалуци савладао мостарски Зрињски са високих 3:0 (0:0).
Стријелци су били Срђан Граховац у 49, Лука Јуричић у 67. и Матеј Декет у 90+2. минуту.
Јунак дербија био је Стефан Савић који је подијелио три асистенције.
Након првих 45 минута резултат је био 0:0, али у другом полувремену мостарски тим је имао пуно грешака и није успио да издржи притисак Борца.
Била је ово прва побједа над мостарским тимом у новој сезони којом је бањалучки тим стекао четири бода више у односу на ривала.
Борац је на овај начин не само побјегао највећем конкуренту четири бода, већ је прекинуо и пост, јер је задњи пут савладао Зрињски у Бањалуци 31. августа 2022.
Након утакмице Срђан Граховац, капитен Борчевих фудбалера, одржао је емотиван говор у којем се захвалио читавој екипи на залагању и борбености.
