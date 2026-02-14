Logo
Large banner

Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

Извор:

АТВ

14.02.2026

17:58

Коментари:

0
Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци
Фото: АТВ

У дербију 21. кола Премијер (Wwin) лиге БиХ, Борац је у Бањалуци савладао мостарски Зрињски са високих 3:0 (0:0).

Стријелци су били Срђан Граховац у 49, Лука Јуричић у 67. и Матеј Декет у 90+2. минуту.

Јунак дербија био је Стефан Савић који је подијелио три асистенције.

Након првих 45 минута резултат је био 0:0, али у другом полувремену мостарски тим је имао пуно грешака и није успио да издржи притисак Борца.

Била је ово прва побједа над мостарским тимом у новој сезони којом је бањалучки тим стекао четири бода више у односу на ривала.

Џакара Ентони

Остали спортови

Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

Борац је на овај начин не само побјегао највећем конкуренту четири бода, већ је прекинуо и пост, јер је задњи пут савладао Зрињски у Бањалуци 31. августа 2022.

Након утакмице Срђан Граховац, капитен Борчевих фудбалера, одржао је емотиван говор у којем се захвалио читавој екипи на залагању и борбености.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Zrinjski

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Голман претукао жену на улици

Фудбал

Ово је голман Далибор који је брутално пребио жену: Огласио се клуб

1 д

0
Србија сазнала распоред за "групу смрти"

Фудбал

Србија сазнала распоред за "групу смрти"

1 д

0
Атлетико Мадрид - Барселона

Фудбал

Незапамћено гажење Барселоне у Мадриду

1 д

0
Навијачи Жељезничара

Фудбал

Пријетње: Навијачи Жељезничара скандирали срамно као никад раније

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

20

53

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

20

44

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

20

40

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

20

23

Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner