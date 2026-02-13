Logo
Србија сазнала распоред за "групу смрти"

13.02.2026

Фото: Tanjug / AP

Нови циклус Лиге нација за сезону 2026/27, фудбалска репрезентација Србије отвориће против Грчке 24. септембра на домаћем терену. Интересантно, Орлови које води Вељко Пауновић ће и затворити поглавље нове сезоне Лиге нација против Ивице Јовановића и Хелена 16. новембра 2026. године.

Орлови полијећу против Грка, а три дана касније угостиће селекцију Холандије.

Фудбалери Србије

Фудбал

Прави пакао: Србија у групи смрти

У том прозору Србију очекују још два меча, два гостовања. Орлови ће 1. октобра одмјерити снаге са Њемачком, а три дана касније још једно гостовање – Холандији.

Јасно је да су пред Вељком Пауновићем и фудбалерима Србије четири изузетно захтјевна дуела у том прозору.

Преостале двије утакмице Србије ће играти 13. новембра, када ће угостити Панцере, док је посљедњи сусрет резервисан за дуел са Грцима 16. новембра 2026. године у гостима.

Подсјетимо, жријебом у Бриселу у четвртак увече одлучено је да Србија буде стационирана у Групи А2 Лиге нације нација.

