Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

Nakon kontre Rudar već u devetom minutu meča preko Bolivara stiže do prednosti. Početni udar iskoristili su da iskontrolišu utakmicu, iako je Žljezničar nastavio da prijeti.

Najbolju priliku Željezničar je imao sredinom prvog dijela, ali je realizacija izostala, što je dodatno pojačalo nervozu na tribinama. Gosti su disciplinovanom igrom u odbrani čuvali prednost i čekali svoju šansu iz tranzicije.

Početkom drugog poluvremena Rudar povećava prednost na 2:0, a konačan udarac postigli su u 71. minutu kada postavljaju konačnih 3:0.

Nakon 21. kola Premijer lige BiH fudbaleri Rudara su na posljednjem mjestu, a Željezničar je šesto sa 25 bodova.