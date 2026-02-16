Logo
Large banner

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

Izvor:

ATV

16.02.2026

20:01

Komentari:

0
Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву
Foto: Damir Hajdarbašić, FK Željezničar

Fudbaleri Rudara uvjerljivo su pobijedili Željezničar sa 3:0'u gostima.

Nakon kontre Rudar već u devetom minutu meča preko Bolivara stiže do prednosti. Početni udar iskoristili su da iskontrolišu utakmicu, iako je Žljezničar nastavio da prijeti.

Najbolju priliku Željezničar je imao sredinom prvog dijela, ali je realizacija izostala, što je dodatno pojačalo nervozu na tribinama. Gosti su disciplinovanom igrom u odbrani čuvali prednost i čekali svoju šansu iz tranzicije.

Početkom drugog poluvremena Rudar povećava prednost na 2:0, a konačan udarac postigli su u 71. minutu kada postavljaju konačnih 3:0.

Nakon 21. kola Premijer lige BiH fudbaleri Rudara su na posljednjem mjestu, a Željezničar je šesto sa 25 bodova.

Podijeli:

Tagovi :

FK Željezničar

FK Rudar Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

Društvo

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

35 min

0
Стан

Društvo

Kupiti ili iznajmiti stan?

40 min

0
Umro Robert Duval

Kultura

Odlazak legende: Umro je Robert Duval

46 min

0
Скупштина општине Билећа

Gradovi i opštine

Mjesecima prazna fotelja predsjednika SO Bileća

49 min

0

Više iz rubrike

Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Murinjo: Realu sam dao sve, ali se ne vraćam

1 h

0
Пех за Бајерн: Нојер иде на паузу

Fudbal

Peh za Bajern: Nojer ide na pauzu

4 h

0
Данило Карановић

Fudbal

Talentovani Danilo Karanović dobio poziv od selektora BiH

1 d

2
Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

Fudbal

Borac "pregazio" Zrinjski u Banjaluci

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner