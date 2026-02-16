Logo
Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

16.02.2026

19:53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије
Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 23 kandidata za februarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo i mečeve protiv Turske, a poslije dugo vremena u tim se vraća Nikola Kalinić.

Srbija 27. februara dočekuje selekciju Turske u dvorani "Aleksandar Nikolić", a potom gostuje evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu.

Srpski tim je u prva dva kola pobijedio reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine

Na spisku se nalaze: Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

Srbija

Dušan Alimpijević

