Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo Stefana Savića

Izvor:
Kurir
16.02.2026
20:36
16.02.2026
U zajednič̣koj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.
Podsjetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević nedavno je uhapšen u Španiji.
Daničić i Gačević, podsjetimo, sumnjiče se da su u noći između 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Savića, koji je bio reprezentativac Srbije.
Sve o ubistvu MMA borca Stefana Savića možete da pročitate OVDJE.
