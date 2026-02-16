Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo Stefana Savića

U zajednič̣koj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Podsjetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević nedavno je uhapšen u Španiji.

Daničić i Gačević, podsjetimo, sumnjiče se da su u noći između 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Savića, koji je bio reprezentativac Srbije.

