Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo Stefana Savića

Izvor:

Kurir

16.02.2026

20:36

Ухапшен и други осумњичени за убиство Стефана Савића

U zajednič̣koj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Podsjetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević nedavno je uhapšen u Španiji.

Daničić i Gačević, podsjetimo, sumnjiče se da su u noći između 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Savića, koji je bio reprezentativac Srbije.

Sve o ubistvu MMA borca Stefana Savića možete da pročitate OVDJE.

(Kurir)

Tagovi :

Marko Daničić

Stefan Savić

Vasilije Gačević

