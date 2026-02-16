Sloga ostala bez trenera

Uprava ekipe iz Doboja rastala se sa dosadašnjim šefom stručnog štaba i za sada nije poznato ime novog trenera koji će sjesti na užarenu klupu.

- Klub se zahvaljuje Maksimoviću na dosadašnjem radu i angažmanu te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere - poručeno je iz Doboja.

Maksimović je preuzeo ekipu 7. oktobra prošle godine kada je naslijedio Vuleta Trivunovića koji se povukao s te funkcije nakon poraza od Veleža. Maksimović je prije Sloge vodio Posušje, a juče je doživio poraz od Sarajeva (0:1) u samom finišu susreta. Ekipa iz Doboja zauzima pretposljednje deveto mjesto na tabeli sa 19 bodova, jednom više od posljednjeplasiranog Radnika i dva manje od Posušja i Radnika koji nisu u zoni ispadanja.