Ludnica u Istanbulu! Galata povela, Juventus izjednačio u prvom napadu

Izvor:

ATV

17.02.2026

19:17

Komentari:

0
Галатасарај Јувентус резултати лига шампиона
Foto: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Fudbaleri Galatasaraja i Juventusa u Istanbulu igraju prvi meč 16-finala Lige šampiona.

Galatasaraj stiže do prednosti u 16 minutu meča. Nakon greške odbrane Juventusa, Viktor Osimen stiže do lopte, ali se spetljao pred golom Juventusa zajedno sa saigračem. Na sreću po njih, do lopte dolazi Gabriel Sara i postiže lijep pogodak za prednost Galatasaraja.

Slavlje je trajalo, ali ne predugo. Igrači su se vratili na svoju polovinu, sudija je odsvirao novi start, a Juventus već u prvom napadu izjednačio.

Kenan Jildiz je povukao loptu sa centra i plasirao je u šesnaestercu Kalulu koji ne uspijeva glavom da savlada Golmana, ali lopta završava kod Kopmajnersa koji donosi poravnanje.

Galatasaraj Juventus

Liga šampiona

