Ludnica u Istanbulu! Galata povela, Juventus izjednačio u prvom napadu

Fudbaleri Galatasaraja i Juventusa u Istanbulu igraju prvi meč 16-finala Lige šampiona.
Galatasaraj stiže do prednosti u 16 minutu meča. Nakon greške odbrane Juventusa, Viktor Osimen stiže do lopte, ali se spetljao pred golom Juventusa zajedno sa saigračem. Na sreću po njih, do lopte dolazi Gabriel Sara i postiže lijep pogodak za prednost Galatasaraja.
Koopmeiners⚽️🔥pic.twitter.com/kRd449vtEJ— Pitch Wire (@wire_pitch) February 17, 2026
Slavlje je trajalo, ali ne predugo. Igrači su se vratili na svoju polovinu, sudija je odsvirao novi start, a Juventus već u prvom napadu izjednačio.
Kenan Jildiz je povukao loptu sa centra i plasirao je u šesnaestercu Kalulu koji ne uspijeva glavom da savlada Golmana, ali lopta završava kod Kopmajnersa koji donosi poravnanje.
