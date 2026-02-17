Ludnica u Istanbulu! Galata povela, Juventus izjednačio u prvom napadu

Galatasaraj stiže do prednosti u 16 minutu meča. Nakon greške odbrane Juventusa, Viktor Osimen stiže do lopte, ali se spetljao pred golom Juventusa zajedno sa saigračem. Na sreću po njih, do lopte dolazi Gabriel Sara i postiže lijep pogodak za prednost Galatasaraja.

Slavlje je trajalo, ali ne predugo. Igrači su se vratili na svoju polovinu, sudija je odsvirao novi start, a Juventus već u prvom napadu izjednačio.

Kenan Jildiz je povukao loptu sa centra i plasirao je u šesnaestercu Kalulu koji ne uspijeva glavom da savlada Golmana, ali lopta završava kod Kopmajnersa koji donosi poravnanje.