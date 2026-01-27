Mljekari pristali na kompromis: Ako ne bude ispunjeno - vraćamo se

Mljekari su se okupili kako bi stavili tačku na jednu fazu borbe. Nakon sedmica tenzija, protesta i pregovora, mirni skup bio je prilika da se još jednom ponove zahtjevi. Mali proizvođači su nezadovoljni. Upozoravaju da ne mogu opstati.

"Nisam zadovoljan kako se ovo završilo mi ćemo se truditi u budućnosti da se sve ovo promijeni da to mlijeko krene i da se ti podsticaji povećaju jer ovo je dno dna, jer mali proizvođači su na dnu i mislim da ako u skorijoj budućnosti se ne riješi nešto na bolje da će biti raspad sistema totalni", rekao je Radovan Ćirić, predstavnik manjeg proizvođača mlijeka, Gradiška.

Nakon rasprave, tokom skupštine u najvećem Banjalučkom parku, slijedilo je glasanje, ponuda je prihvaćena, ali svjesni da je riječ o kompromisu koji ne donosi potpuno rješenje. Dogovor podrazumijeva 30 feninga premije po litru mlijeka i 500 maraka po grlu.

Društvo Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

"Deklarisaćemo proizvode koji nisu čisto od mlijeka koji sadrže palmino ulje i palminu mast. To su neke od mjera i neke od mjera će biti preraspodjela sredstava, mljekari će dobiti jednako koliko i prije samo za manju količinu proizvoda, neće biti laka godina", rekao je Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.

Mali proizvođači upozoravaju da dogovor ne garantuje opstanak na selu. Nekoliko desetina metara dalje, iz kabineta ministra još jedan poziv na nastavak dijaloga i traženja zajedničkog rješenja za problem koji čak prevazilazi lokalne okvire i ima širi globalni karakter.

Republika Srpska Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

"U pogledu zahtjevu mljekara i oni su svjesni da rješenje njihovih problema ne postoji kratkoročno ono se mora planirati i to je ono sto sve vrijeme govorimo da vlada Republike Srpske u svim resorima planira dugoročne politike koje su održive i svakako sada smo nešto riješili nećemo, ovdje stati i ne idemo dalje", rekla je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Traktori ipak neće pred Vladu, kao da su mljekari razumjeli premijera Srpske.

"Nećete doći traktorima, majstori nećete doći u Republike Srpske na ovakav način u ovakvom momentu nećete doći sigurno, a da ćemo razgovarati, razgovaraćemo", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Mljekari su na ponuđene uslove pristali, ali uz jasno upozorenje da je dogovor prihvaćen samo ako sve bude realizovano redovno i bez kašnjenja. U suprotnom, poručuju, spremni su ponovo izaći na ulice u borbu za opstanak domaće proizvodnje.