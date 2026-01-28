Logo
Delegacija Srpske danas sa Netanjahuom

ATV

28.01.2026

07:36

Делегација Српске данас са Нетанјахуом

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavljaju danas posjetu Izraelu tokom koje je predviđeno da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Planiran je i sastanak sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom, kao i sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Čiklijem i ministrom energetike i infrastrukture Eli Koenom.

Predsjednik Kneseta Amir Ohana sutra će, na svečanoj ceremoniji, uručiti predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku veoma značajno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom - "Jabotinsky Prize for Liberty".

Nakon svečane ceremonije, delegacija Republike Srpske sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom.

U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

