Delegacija Srpske danas sa Netanjahuom

Izvor:
ATV
28.01.2026
07:36
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavljaju danas posjetu Izraelu tokom koje je predviđeno da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
Planiran je i sastanak sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom, kao i sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Čiklijem i ministrom energetike i infrastrukture Eli Koenom.
Predsjednik Kneseta Amir Ohana sutra će, na svečanoj ceremoniji, uručiti predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku veoma značajno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom - "Jabotinsky Prize for Liberty".
Nakon svečane ceremonije, delegacija Republike Srpske sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom.
U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
