Ustavni sud ukinuo neradnu nedjelju

Ustavni sud ukinuo je neradnu nedjelju u Crnoj Gori nakon što je utvrdio da se odredbom Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojom je uvedena neradna nedjelja, krše sloboda preduzetništva i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom.

Uvođenjem neradne nedjelje pojedinim subjektima omogućeno je da rade nedjeljom (dragstori, benzinske pumpe, cvjećare), dok je drugima ta mogućnost uskraćena.

Ekonomija Neradna nedjelja između prava radnika i potreba tržišta

„Sud je ocijenio da se navedenom odredbom krši sloboda preduzetništva garantovana Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi trgovaca omogućeno da obavljaju djelatnost nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, dok je drugoj grupi to zabranjeno“, navodi se u obrazloženju odluke.

Dalje se ističe da su Ustavom precizno propisani razlozi zbog kojih se može ograničiti sloboda preduzetništva — radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine, prirodnih bogatstava, kulturne baštine ili bezbjednosti i odbrane Crne Gore — te da zakonodavac ne može samostalno propisivati nova ograničenja van tih ustavnih osnova, niti bez jasno utvrđenog legitimnog cilja u javnom interesu.

Ekonomija Zbog neradne nedjelje u FBiH gotovo 2.000 trgovaca ostalo bez posla

Pojašnjava se da je zakonodavac time što je jednoj grupi preduzetnika (apoteke, poslastičarnice, pekare, kiosci za štampu, suvenirnice, cvjećare, prodavnice pogrebne opreme, prodavnice za zaštitu bilja, benzinske stanice, pijace i slično) dozvolio rad nedjeljom, a drugima ne, doveo jedan dio privrednika u neravnopravan položaj u odnosu na ostale.

„Ovakva zabrana nema objektivno i razumno opravdanje, s aspekta ustavne obaveze države da svim preduzetnicima obezbijedi jednak položaj na tržištu. Dodatno, zabranom rada nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika samo pojedinim trgovcima došlo je do ograničenja ljudskih prava i sloboda i povrede ustavnog principa saglasnosti pravnih propisa. Ograničenje ljudskih prava i sloboda mora se kretati u granicama Ustava, služiti legitimnom cilju u javnom interesu i biti proporcionalno cilju koji se želi postići“, navodi se u odluci.

Ekonomija Gdje se može raditi nedjeljom?

Ustavni sud je naglasio da ne utiče na pravo zakonodavca da na drugačiji način uredi obavljanje trgovine na veliko i malo nedjeljom, ali isključivo uz uvažavanje osnovnih ustavnih vrijednosti i zaštićenih ustavnih dobara na koja je Sud ukazao u ovoj odluci.

„Zabrana rada trgovina nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika ostaje na snazi do objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore, o čemu će Sud blagovremeno obavijestiti javnost“, zaključuje se u obrazloženju.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini podnijela je Unija poslodavaca Crne Gore. Ovim članom propisano je da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, uz ograničen broj izuzetaka.

Zakon je usvojen u julu 2019. godine, a navedeni član stupio je na snagu 15. oktobra iste godine.

(Kliks)