Izgorjela picerija, nema povrijeđenih!

Izvor:
Tanjug
28.01.2026
12:08
Komentari:0
U Novom Zagrebu je rano jutros iz zasad neutvrđenog razloga, izbio požar u jednoj piceriji, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade, saopštila je policija.
Sve osobe koje su se nalazile u zgradi su pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba.
Požar je ugašen, a povrijeđenih nije bilo. Materijalna šteta još nije utvrđena.
U toku je uviđaj i kriminalističko istraživanje.
