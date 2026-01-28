Izgorjela picerija, nema povrijeđenih!

U Novom Zagrebu je rano jutros iz zasad neutvrđenog razloga, izbio požar u jednoj piceriji, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade, saopštila je policija.

Sve osobe koje su se nalazile u zgradi su pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba.

Požar je ugašen, a povrijeđenih nije bilo. Materijalna šteta još nije utvrđena.

U toku je uviđaj i kriminalističko istraživanje.