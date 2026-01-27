Ova tri uređaja obavezno ugasite iz struje prije nego izađete iz kuće: Mogu izazvati požar

Koliko puta ste već sišli niz stepenice pa vas presječe misao: „Čekaj… jesam li nešto ostavio uključenim?“ I niste bez razloga u panici.

Električari i vatrogasci stalno upozoravaju neki kućni aparati, ako ostanu uključeni dok nikog nema kod kuće, mogu da naprave ozbiljan problem: od pregorelih instalacija do požara koji proguta cijeli stan. A uz to, džabe vam troše struju i dižu račune.

Zato, prije nego što zaključate vrata, bacite pogled na ova tri krivca:

Aparat za kafu – mali, ali opasan

Navikli smo da aparat stoji stalno u utičnici, ali baš tu nastaje problem.

Unutra se nalaze grejači koji stalno održavaju temperaturu, a ako dođe do kvara ili nestane vode u rezervoaru – plastika može da se pregrije i zapali, piše NajŽena.

Čak i kada ne radi, aparat vuče struju i zagrijeva se.

Najsigurnije: kabl iz zida i mirna glava.

Toster i kuvalo – brzina koja može skupo da košta

Tosteri su puni mrvica, a dovoljan je mali varničasti kvar da sve plane.

Kod kuvala za vodu problem je vlaga, kamenac i česti kratki spojevi.

Ako se slučajno uključe ili dođe do strujnog udara dok niste tu – šteta je već napravljena prije nego što iko reaguje.

Zato se u kuhinji ne ostavlja ništa „za svaki slučaj“ u struji.

Punjači – najčešća i najopasnija greška

Ovo skoro svi radimo:

izvadimo telefon, ali punjač ostavimo u utičnici.

Loši ili neoriginalni punjači mogu da se pregriju, varniče, pa čak i zapale – posebno kad dođe do prenapona u mreži. Vatrogasci kažu da su punjači čest uzrok kućnih požara.

Plus – i kad ne pune ništa, stalno troše struju.

Jedan pokret rukom – i izvadite i punjač i rizik.

Zapamtite ovo pravilo

Ako nešto grije, puni ili ima grejač – ne ostavljajte ga u struji kad niste kod kuće.

Ta jedna navika može da vam sačuva stan, živce i novac.

Bolje da se popnete stepenicama još jednom – nego kad se vratite da zateknete vatrogasce.