Trik za najukusnije šnicle: Evo šta obavezno trebate dodati u meso

Faširane šnicle su jedno od onih jela koje nerijetko spremamo, ali rijetko kome uvijek ispadnu baš savršene, mekane iznutra, a lijepo zapečene spolja.

Tajna se, zapravo, krije u nekoliko sitnih trikova koji prave veliku razliku.

Najvažniji korak je izbor mesa

Najbolje su faširane šnicle od mješavine mesa sa malo masnoće, jer upravo masnoća daje sočnost i bogat ukus. Previše suvo meso često rezultira suvim i tvrdim šniclama, dok je mast nosilac ukusa.

Preporuka je da to bude goveđi vrat jer ima punoću ukusa i manji procenat masnoće. Ukoliko se odlučite za ovu vrstu mesa, nije na odmet da dodate i malo slanine kako biste dodatno začinili faširane šnicle.

Šta dodati u meso?

Druga tajna je u dodacima. Sitno sjeckan crni luk, malo bijelog luka i začini daju aromu, ali jedan sastojak je ključan za mekoću - natopljeni hljeb ili prezle sa mlijekom. Oni zadržavaju vlagu i čine šnicle nježnijim. Ujedno, jaje pomaže da se smjesa poveže, ali ne treba pretjerivati. Još jedan važan korak je miješenje. Smjesu treba dobro, ali kratko izraditi - tek toliko da se sastojci sjedine. Predugo miješanje može učiniti šnicle žilavim.

Ostaviti smjesu u frižideru

Prije pečenja, ostavite smjesu da odmori barem 15–20 minuta u frižideru. Tako će se ukusi bolje povezati, a šnicle će zadržati oblik tokom pečenja.

Na kraju, jako je bitno i da pečenje bude ravnomjerno - dobro zagrijte tavu prije nego što ih stavite na prženje. To će učiniti da one budu sočne iznutra dok će spolja dobiti zlatno-smeđu koricu.