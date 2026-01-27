Logo
Sijarto: Tužba povodom zabrane ruskog gasa

SRNA

27.01.2026

18:39

Сијарто: Тужба поводом забране руског гаса
Foto: ATV

Mađarska će podnijeti tužbu protiv zabrane uvoza ruskog gasa ako vlada premijera Viktora Orbana ostane na vlasti nakon parlamentarnih izbora u aprilu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Prema odluci članica EU, zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa stupiće na snagu 1. januara 2027. godine, dok će zabrana ruskog gasa iz cjevovoda stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine.

Мирјана Пајковић-30082025

Region

Nije za maloljetne: Ne prestaju da cure eksplicitni snimci Mirjane Pajković

Mađarska i Slovačka su najavile planove da podnesu tužbe pred Sudom pravde EU da bi poništile tu mjeru.

  • "Još postoji šansa: na odluku se mora uložiti tužba pred Sudom pravde EU, a pravni postupak mora biti završen da bi se ona poništila. Uradićemo to: pravna osnova je spremna, tako da, čim odluka bude zvanično objavljena, odmah ćemo pokrenuti sudski postupak, i ako ostanemo na vlasti, provešćemo ga do kraja", napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

On je dodao da se to se neće dogoditi ako opoziciona stranka Tisa dođe na vlast u Mađarskoj, jer njeni predstavnici u Evropskom parlamentu nisu podržali prijedlog izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

Сташа Кошарац

Ekonomija

Košarac: "Hidroelektrane na Drini" jedan od najvažnijih energetskih stubova Srpske

Sijarto je naveo da je Tisa je navodno regrutovala "predstavnike velikih međunarodnih kompanija koji godinama lobiraju da spriječe Mađarsku da kupuje jeftine ruske energente" da učestvuju u predizbornoj kampanji.

