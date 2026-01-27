Proglašen mrtvim, pa ga vratili u život: Ono što je ''vidio'' pamtiće cijelog života

Korisnik Reddita javio se na popularnom forumu "Ask Me Anything", gdje je bez zadrške podijelio šokantno iskustvo.

„Umro sam, reanimiran sam i dugo sam bio na aparatima za održavanje života“, napisao je.

Ekonomija Samo Mask zaradio više od čovjeka koji ima veze sa Srbijom

Dodao je i da radi u zdravstvu, zbog čega mu je iskustvo bilo još snažnije:

„Biti i zdravstveni radnik i pacijent koji je preživio ovako nešto to vam potpuno promeni perspektivu.“

U komentarima je detaljnije opisao šta se dogodilo: ljekari su ga proglasili mrtvim „na nekoliko minuta“, nakon čega je priključen na mehaničku ventilaciju i proveo nekoliko dana u jedinici intenzivne njege.

„Nisam osjećao bol. Zapravo, bilo mi je… prijatno“

Iako je njegovo tijelo vodilo tešku borbu, on tvrdi da nije osjećao nikakav bol.

„Iskustvo je bilo nevjerovatno", napisao je. „Bio sam potpuno bez bola, čak sam se osjećao i udobno, dok je moje tijelo fizički prolazilo kroz pakao.“

Ekonomija Osigurati veći nivo saradnje energetskih subjekata

Sjeća se da je povraćao dok je bio na respiratoru i da je došlo do aspiracije, situacije u kojoj sadržaj dospije u pluća, što inače izaziva jak osjećaj gušenja. Međutim, on kaže da ni tada nije osjećao bol.

Izlazak iz tijela i glasovi porodice

U jednom trenutku, dok je bio u intenzivnoj njezi, doživio je iskustvo koje opisuje kao izlazak iz tijela.

„Bio sam okružen porodicom u sobi, i to mi je davalo ogroman osjećaj mira“, napisao je.

„Mogao sam da čujem njihove razgovore, jasno i precizno. Ali koliko god da sam pokušavao da im odgovorim ili da stupim u kontakt s njima nisam mogao. To mi je bilo najčudnije.“

Susret sa bakom koja je preminula 2004. godine

Najpotresniji dio iskustva, prema njegovim rečima, dogodio se u trenutku kada mu je respirator uklonjen.

Tada je, kako tvrdi, „vidio“ svoju baku, koja je preminula još 2004. godine.

Gradovi i opštine Svetosavska akademija prvi put u Srednjoškolskom centru u Laktašima

„Rekla mi je da se okrenem… i da moje vrijeme ovdje tek počinje.“

Nakon toga, osjetio je kako mu cijevi izlaze iz pluća i čuo medicinske sestre kako mu glasno dozivaju ime.

Halucinacija ili nešto više?

U komentarima se povela rasprava da li su ovakva iskustva posljedica lijekova, halucinacija ili nečeg sasvim drugog?

On priznaje da i sam povremeno preispituje ono što je doživio.

„Ponekad se pitam da li su to bili lijekovi“, napisao je. „Ali svaki put kada razmišljam o tome, na kraju se vratim istom zaključku bila je to zaista ona.“

Ekonomija Ne prestaje krađa goriva iz RiTE Gacko

Zanimljivo je da je dodao i sljedeće:

Pored kliničkog rada, bavi se i istraživanjem i razvojem, a ima pristup čak i IBM kvantnom računaru, zbog čega se posljednjih godina intenzivno bavi kvantnom fizikom, piše Unilad.

Možda upravo zbog toga, kaže, njegov pogled na život i smrt više nikada nije bio isti.