Stručnjaci upozoravaju: Odlaziti bolestan na posao - više štete nego koristi

Izvor:

SRNA

27.01.2026

19:33

Komentari:

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

Mnogi ljudi idu na posao bolesni, bilo zato što im je potreban novac, da ne bi izgubili radno mjesto ili zbog očekivanja uprave, ali stručnjaci upozoravaju da time rizikuju da upadnu u stanje trajne iscrpljenosti.

Studija istraživača sa Univerziteta u Groningenu u Holandiji, Tehnološkog univerziteta u Kemnicu u i Univerziteta primijenjenih nauka Bon-Rajn-Zig u Njemačkoj otkrila je da "česte epizode dolaska na posao u bolesnom stanju vremenom doprinose povećanju umora".

Уставни суд БиХ

BiH

"Ustavni sud BiH izlazi iz okvira nadležnosti"

"Oni koji redovno pokazuju prezentizam rizikuju da upadnu u spiralu prekomjernih zahtjeva i trajne iscrpljenosti", upozorio je doktor Oliver Vajgelt, vanredni profesor organizacione psihologije na Univerzitetu u Groningenu, jedan od autora studije.

"Prezentizam" u širem smislu znači biti prisutan na svom radnom mjestu duže nego što je potrebno - iz bilo kog razloga - ali obično označava odlazak na posao kada je osoba bolesna.

U studiji, objavljenoj u časopisu Američkog psihološkog udruženja, 123 radnika vodila su dnevnik tokom 16 sedmica u kojem su bilježili da li su radili dok su bili bolesni i koliko su se umorno osjećali.

Rezultati su bili jasni: njihov nivo umora je znatno porastao u sedmicama kada su radili bolesni i ostao je povišen u narednim sedmicama.

marko perkovic tompson

BiH

BiH širom otvorila vrata Marku Perkovići Tompsonu

Istraživači su uzeli u obzir i druge faktore kao moguće uzroke iscrpljenosti, poput simptoma bolesti, opterećenja poslom i pritiska od vremenskih rokova.

"Ljudima koji rade dok su bolesni potrebno je znatno više vremena da se oporave", rekla je vođa istraživačkog tima doktor Karolin Dic, koja se bavi psihologijom rada, organizacijom i ekonomijom na Tehničkom univerzitetu u Kemnicu.

