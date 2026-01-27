Veliko otkriće u Sloveniji: ''To je bio san mnogih''

Slovenački speleološki klub Kostanjevica otkrio je podzemni pećinski sistem koji je vjerovatno veći od Kostanjevičke pećine na istoku, najveće pećine u regionu Dolenjske.

Pećinski sistem je otkriven nakon 60 godina proučavanja tog područja, a sekretar kluba Brane Čuk kaže da novootkrivene pećine imaju komore koje su visoke nekoliko desetina metara i dugačke oko 50 metara, dok se najveći speleotem (pećinski ukrasi) poklapa sa najvećim u Kostanjevičkoj pećini, prenosi STA.

Kako je rekao, pećinski sistem je najvjerovatnije povezan sa Kostanjevičkom pećinom, jer rijeka Studena teče dva kilometra od ulaza u pećinu.

- Kada smo shvatili šta smo pronašli, trebalo nam je dosta vremena da shvatimo njegov značaj. To je bio san nekoliko generacija speleologa - rekao je Čuk.

Speleološki klub, osnovan 1964. godine, nastao je uglavnom zbog blizine Kostanjevičke pećine, a njegovi članovi su godinama aktivno istraživali pećinu dugačku 2,5 kilometra, otkrivajući nove prolaze i nove galerije, ali su ih zaustavljala duboka jezera i sifoni koje nisu mogli da pređu.

Zbog toga su, rekao je Čuk, odlučili da pokušaju da uđu u sistem sa vrha, kroz jame sa planina Gorjanci.

Prema njegovim riječima, istraživali su jame dosta godina dok prije četiri godine nisu otkrili rupu u snijegu koja propušta topli vazduh i koju su počeli da istražuju, da bi prije 10-ak dana otkrili velike prostorije sa veličanstvenim speleotemima.

Kako kaže, odlučili su da ih temeljno istraže i nedjelju dana kasnije stigli su do kanjona rijeke Studene 305 metara ispod površine sa vodopadima, komorama, speleotemima, bočnim oknima.

- Momci koji su bili unutra kažu da je sistem vjerovatno duži od sistema Kostanjevičke pećine - rekao je Čuk i naveo da je to vjerovatno najveći i najdublji pećinski sistem u regionu Dolenjske, a možda i širi.