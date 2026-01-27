Upetljan i predsjednik Jakov Milatović: Oglasila se Mirjana Pajković

Službenica u Vladi Crne Gore Mirjana Pajković bila je primorana da podnese ostavku zbog, kako kaže, nasilju kom je bila izložena.

Eksplicitni snimak koji je isplivao na društvenim mrežama bio je povod da se povuče, a Mirjana Pajković snimak opisuje kao grubo kršenje ljudskih prava.

Region Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Mirjana Pajković je izjavila i da se više puta obratila predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću kao žrtva nasilja Dejana Vukšića, njegovog savjetnika, ali da Milatović na to nije reagovao.

Mirjana Pajković je krajem prošle godine podnijela više krivičnih prijava protiv Dejana Vukšića zbog prijetnji, a za "Dan" je otkrila kako se odlučila na taj korak.

"Do situacije dolazi nakon što sam ja predala kandidaturu za zaštitnicu ljudskih prava i sloboda kod predsjednika države, čiji je on (Dejan Vukšić prim. aut) najbliži saradnik bio u tom trenutku i znam privatno, izuzetno privatno blizak prijatelj. I prosto, shvatićete da kada vam je neko na tako bliskom položaju uz vas, da je to prvi čovjek kojem vi vjerujete u smislu bezbjednosti. Ja sam imala vrlo, vrlo prijatan, vrlo kvalitetan razgovor sa predsjednikom države povodom te kandidature", navela je Mirjana Pajković koja je u petak podnijela ostavku na mjestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori.

Međutim, kako kaže, onda se desilo nešto što nije po zakonu.

"Dakle, ja se ovdje zaista držim samo toga. Ja opet kažem, predsjednik države je imao razloga da mene ne predloži. Prosto je to njegovo diskreciono pravo. Nismo mi radili neke testove povodom tog oglasa, pa neko je dobio toliko bodova, a neko manje. Dakle, apsolutno je legitimno i diskreciono pravo predsjednika države bilo da on odabere drugog kandidata. I ja nikakvo oglašavanje i nikakvo podnošenje prijave nisam htjela da učinim upravo dok se ne okonča sam oglas. U oglasu koji je predsjednik države potpisao, sadržina oglasa je da će biti objavljena lista predloženih kandidata", poručila je Pajković.

"Predsjednik Crne Gore prekršio zakon"

Ali, kako tvrdi, u tom oglasu nije bilo njenog imena.

"Nebitno da li ste vi pravnica, da li su pravni stručnjaci ljudi koji vas gledaju, ali jasno vam je da ko god se na prvom konkursu i oglasu prijavi da je to obaveza organa da objavi kandidate. Možda apsolutno nisam ispunjavala uslove. U redu. Prijava Mirjane Pajkovića je nepotpuna. I to bi bilo poštovanje zakona. Predsjednik države je prekršio zakon i ja sam zbog toga podnijela tužbu u odnosu na to i hajde da ne otvaramo sada tu temu. To je mene iznenadilo, to je meni bio prvi signal", kazala je Pajković.

Region Dejan Vukšić optužio Mirjanu Pajković koja je na eksplicitnom snimku da je povezana sa "Kavčanima"

Dodaje da možemo da "ostavimo mogućnost da je umislila da to nije tačno".

"Ali razumjećete da sam imala razloga da posumnjam da nešto nije u redu. Ja sam se zbog tih razloga obratila predsjedniku države, nisam dobila odgovor", navela je Pajković.

"Poslala sam mu pristojnu, ljubaznu poruku"

Potom je odgovorila na pitanje na koji način se obraćala predsjedniku Jakovu Milatoviću.

"Imala sam njegov broj telefona, poslala sam mu ljubaznu, pristojnu poruku i poslala sam mu video snimke prijetnje od strane njegovog savjetnika. Nisam dobila odgovor. Bili smo zajedno na konferenciji povodom Dana ljudskih prava, što je jedna velika ironija. Svi smo mi prije svega građani i građanke, a onda nosioci funkcija. I slušala sam predsjednika države, potpredsjednika vlade, vrhovnog tužioca, sudiju vrhovnog suda, svima su puna usta prava, je li tako? Sa druge strane je sedeo ombudsman, moj ministar, a u prvim redovima žrtva ekstremnog nasilja", kazala je Pajković misleći na sebe.

Kako kaže, tu je kao predstavnica institucije "osjetila sav taj besmisao svih tih konferencija".

"Gdje mi najstrože osuđujemo, mi snažno ohrabrujemo žene, mi pozivamo institucije, a onda kada vam se to dešava u kući... Izostaje reakcija", požalila se Pajković.

"Savjet je 'nemoj, prećuti'"

Otkrila je i da li joj je odgovorio predsjednik države.

Region Pojavili se intimni snimci dvoje službenika Vlade Crne Gore! Mirjana Pajković podnijela ostavku

"Savjet je 'nemoj, prećuti'. Predsjednik države ni u tom ličnom, direktnom našem susretu nije postupio prema meni kako ja mislim da je prvi autoritet države trebalo. On jeste predsjednik države, ali on je...", ponestalo je riječi Mirjani Pajković.

Uslijedilo je pitanje voditeljke da li se na toj konferenciji pozdravila sa Milatovićem i tražila od njega odgovor.

"Tražila sam. Tako je. Ja sam prišla, rekla sam predsjedniče, molim vas, pogledajte poruku koju sam vam poslala i jako je važno da reagujete zbog budućih mogućih dešavanja", navela je Pajković i dodala da je Milatović na to samo prošao i ništa nije odgovorio.

Inače, Pajković je ranije navela da je dobijala prijetnje čak i sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Republike.

Dok je podnosio ostavku, savjetnik Jakova Milatovića Dejan Vukšić optužio ju je da je bila povezana i sa kavačkim klanom.

Podsjećanja radi, Vukšić je krajem prošle godine podnio ostavku na mjestu direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i oglasio se saopštenjem u kome tvrdi da mu je Pajković "otuđila mobilni telefon u oktobru 2024. godine koji je potom zloupotrijebljen".