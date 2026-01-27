Dejan Vukšić optužio Mirjanu Pajković koja je na eksplicitnom snimku da je povezana sa "Kavčanima"

Doskorašnji savjetnik predsjednika Crne Gore, Dejan Vukšić, koji se navodno nalazi na eksplicitnim snimcima sa bivšom državnom službenicom Mirjanom Pajković saopštio je na mreži Iks 30. decembra da je dao izjavu povodom prijave koju je ona podnijela protiv njega.

On je u trenutku podnošenja ostavke Pajkovićevu povezao sa kavačkim kriminalnim klanom.

"Bez obzira na to što smatram da je imenovana faktički izvršila više krivičnih djela i da je povezana sa kavačkom kriminalnom strukturom, zbog čega sam protiv nje početkom godine podnio krivičnu prijavu, imajući u vidu da sam joj uputio neprimjerene riječi koje nisu odraz mog vaspitanja, iz moralnih razloga podnosim ostavku na mjesto savjetnika predsjednika", kazao je on tada.

Ovu situaciju će, kako je istakao, “rješavati sam, bez da o tome izvještava bilo koga”.

"Zahvaljujem se predsjedniku na ukazanom povjerenju i saradnji", naveo je Vukšić.

Eksplicitni snimci tresu Crnu Goru

Podsjetimo, Crnu Goru već mjesec dana trese afera povodom eksplicitnih snimaka na kojima se nalazi Pajković, a na kojima je navodno i Vukšić, a došlo je i do krivičnih prijava, kao i prijetnji iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića.

Podsjetimo, Vukšić je doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i bivši savjetnik predsjednika Milatovića, a ostavku na funkciju u ANB-u dao je krajem prošle godine kada je Pajković protiv njega podnijela krivične prijave.

S druge strane, Pajković je u petak podnijela ostavku na funkciju državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava nakon što su se u javnosti proširili snimci sa eksplicitnim sadržajem.

Pajković tvrdi da joj je Vukšić prijetio telefonom

Ona je juče u intervjuu za “Dan” navela da je dobila poziv od Vukšića u kom joj je prijetio da za nju “neće biti mjesta niti života u Crnoj Gori”.

"Jer kada sam ja bila izložena tom ekstremnom nasilju koje sam objavila na društvenim mrežama, gdje mi je prvi čovjek uz predsjednika države, nekadašnji prvi čovjek ANB-a, vrlo uporno i dugotrajno tokom cijelog razgovora govorio da za mene neće biti mjesta ni života u Crnoj Gori, da će moj šef vidjeti nešto što mene kompromituje, gdje mi je jasno i direktno zaprijetio da za mene ima kompromitujući materijal – zašto sam ja to u tom trenutku prećutala? On mi je to rekao lično nakon što sam odbila da postupim onako kako je on od mene tražio", istakla je Pajković u intervjuu.

Vukšić tvrdi da mu je Pajković “otuđila” mobilni telefon u oktobru 2024.

Kako je naveo, Pajković mu je u oktobru 2024. godine “protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrebljen” čime mu je “grubo povrijeđena privatnost”.

Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audio snimak gdje se čuje da on prijeti Mirjani Pajković i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore.

“U martu 2025. primio uznemirujuću poruku”

Kako kaže, u martu 2025. godine, sa nepoznatog broja primio je “uznemirujuće poruke” sa pomenutim audio snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da “odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda” što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne posluša “instrukcije”.

– Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili putem lica kojima je omogućila korišćenje sadržaja iz njenog telefona, pokušala da izvrši nedozvoljen uticaj na postupak izbora sudije Ustavnog suda. Tim povodom sam Upravi policije podnio prijavu protiv M. P. i NN lica zbog pokušaja ucene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. saslušana – poručio je Vukšić.

Dodao je da ga je Pajković nakon toga “telefonski kontaktirala” navodeći da treba “nešto da joj završi” odnosno da se “iskupi” što je, po njemu, pokušaj da njegov uticaj “stavi u funkciju njenog predlaganja za poziciju Ombudsmana i novi pokušaj ucjene”. Kako kaže, odbio je taj poziv na sastanak.

Krajem decembra Pajković podnijela krivične prijave protiv Vukšića

Vukšić je dodao da je krajem decembra 2025. godine M. P. podnijela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audio snimak i “stvarajući lažan utisak da je riječ o skorašnjem događaju, prećutkujući činjenicu da se događaj desio prije više od godinu dana i da je povodom istog audio snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucjene”.

Najavio je da će “radi zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti svoje porodice” podnijeti prijave i pokrenuti postupke protiv svih lica koja su ga putem društvenih mreža, kako kaže, lažno optužila, uputila prijetnje, uvrede i pozive na linč”, kao i protiv “poslanika u Skupštini CG koji ga je označio kao ‘nasilnika’.

Pajković prije ostavke podnijela tri krivične prijave

Pajković je prije nego što je podnijela ostavku policiji podnijela tri krivične prijave, zbog neovlašćene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona.

Na jednom od audio-snimaka koje je Pajković objavila javno, može se čuti kako Vukšić, navodno, prijeti kako “cela Crna Gora ima da vidi” kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.

Agencija za nacionalnu bezbjednost odbacila svaku vezu sa skandalom

ANB je prethodno odbacila svaku vezu sa objavama privatnih prepiski, video i foto materijala kojima se ugrožava privatnost građana.

– Agencija zakonito vrši poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zagarantovana prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesovanja Agencije i kao takve ne mogu se dovesti u vezu sa ANB – saopštili su iz Agencije.

