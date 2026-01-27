Ovo su hrvatski huligani koji su sačekivali Srbe u Tuzli, predložen im pritvor

Predložen je jednomjesečni pritvor za 14 huligana iz Hrvatske i BiH koji su u Tuzli napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde.

"Pritvor je predložen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije)", saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Organizovana grupa

Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla d‌jelovali kao organizirana grupa, koju su pored njih činila i druga lica. Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško tjelesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povrijeđeno.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a TK, iz više policijskih uprava, tim Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije su izašli na intervenciju na mjesto događaja, prilikom čega su osumnjičeni lišeni slobode. Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i saslušano više od 70 osoba koji su bili učesnici ovog događaja, nakon čega su pušteni na slobodu.

Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu, i uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu i prateće materijalne dokaze osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva TK.

Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage i ispitani su u prostorijama Tužilaštva.

Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti, odnosno nastaviti sa vršenjem ovog ili sličnih krivičnih d‌jela na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Istražne radnje su u toku.