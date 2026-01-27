Kriminal "broj jedan" u Gacku ne prestaje: Policija dohakala kradljivcima goriva

Izvor:
Ponovo je hercegovačka policija dohakala kradljivcima goriva iz RiTE Gacko, pronašli su 37 bidona.
Sinoć su policijski službenici iz PS Gacko u mjestu Stepen na putu prema Bileći zaustavili Volkswagen kombi kojim je upravljalo lice D.D. iz Bileće i pronašli 37 bidona dizel goriva za koje se sumnja da je iz mašina gatačkog giganta, saznaje ATV.
ATV je i ranije izvještavala o ovom problemu koji u moru drugih guši ovo energo preduzeće.
ATV donosi detalje: Ovo je kriminal broj jedan u Gacku
