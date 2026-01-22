Cijene goriva u Republici Srpskoj porasle, ali niže nego u decembru

Iako su cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko dana porasle za oko pet feninga, one su i dalje niže za približno 0,20 KM po litru u odnosu na početak decembra.

Potvrdio je to danas, 22. januara, za "Nezavisne novine" Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"U Banjaluci se cijena dizela kreće od 2,27 do 2,31 KM po litru. U poređenju s prethodnom sedmicom to jeste rast od pet feninga, ali nije korektno govoriti o poskupljenju, jer su cijene i dalje niže nego početkom decembra za oko 0,20 KM", kazao je Savić.

Dodao je da će dalje kretanje cijena goriva zavisiti prvenstveno od cijena nafte na svjetskom tržištu.

Podsjećamo, cijene nafte zadržale su se u srijedu na međunarodnim tržištima na nivou blizu 65 dolara po barelu.