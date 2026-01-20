Žena dobila otkaz jer je ranije dolazila na posao

U svijetu gdje se radnici obično suočavaju sa kaznama zbog kašnjenja, slučaj jedne dvadesetdvogodišnje djevojke iz Alikantea u Španiji šokirao je javnost i stručnjake za radno pravo. Ona je, naime, dobila otkaz u jednoj logističkoj kompaniji jer je na posao uporno dolazila ranije.

Iako zvuči kao apsurd, Socijalni sud broj 3 u Alikanteu potvrdio je da je otkaz potpuno opravdan, a radnica je ostala bez prava na ikakvu otpremninu. Ovaj slučaj otvorio je važno pitanje: gdje prestaje radna disciplina, a počinje nepoštovanje direktnih naredbi poslodavca?

Sistematsko kršenje pravila uprkos upozorenjima

Mlada Španjolka imala je običaj da se na svom radnom mjestu pojavi između 6:45 i 7:00 časova ujutru, iako je njena smena zvanično počinjala tek u 7:30. I dok bi mnogi šefovi ovakvu revnost pohvalili, njeni nadređeni su u tome vidjeli ozbiljan problem.

Kompanija je tvrdila da njen rani dolazak ne doprinosi produktivnosti, već naprotiv, ometa organizaciju tima i narušava radnu koordinaciju. Nakon što je prvi put zvanično opomenuta 2023. godine, radnica je nastavila po starom. Čak i nakon niza pismenih i usmenih upozorenja, zabilježeno je još 19 situacija u kojima je na posao došla znatno prije vremena.

Tokom sudskog postupka isplivali su i drugi detalji koji su dodatno poljuljali povjerenje poslodavca. Ispostavilo se da je djevojka pokušavala da se prijavi na poslovnu aplikaciju za evidenciju radnog vremena prije nego što bi uopšte stigla u kancelariju.

Takođe, optužena je za manipulaciju sistemom: registrovala je odlaske u trenucima kada se već nalazila kilometrima daleko od radnog mjesta. Kao kruna svega, poslodavci su naveli da je bez dozvole prodala polovni službeni automobil koji je bio bez akumulatora, što je sud okarakterisao kao jasan obrazac nelojalnosti i narušavanja povjerenja.

Riječ pravnika

Huanma Lorente, advokat specijalizovan za radno pravo, izrazio je svoje zaprepašćenje ovim slučajem na društvenim mrežama, ali je nakon analize presude zaključio da je pravo na strani kompanije.

"U svojoj karijeri sam vidio otkaze zbog kašnjenja, odsustva ili nediscipline, ali nikada zbog ranog dolaska. Ovo je prvi put", naveo je Lorente. On ističe da ključ slučaja nije u "pretjeranoj tačnosti", već u direktnom odbijanju da se prate uputstva poslodavca.

"Ako vam kompanija tri stotine puta kaže da ne dolazite rano, a vi to nastavite da radite, to je neposlušnost. Prekršaj iz ranga ‘ozbiljnog’ prelazi u "veoma ozbiljan" i tada je otkaz bez naknade jedini ishod", objašnjava on, prenosi El Espanol.

Sudska presuda i pouka za radnike

Sud se u svojoj odluci pozvao na član 54. Španskog statuta radnika, koji tretira kršenje dobre volje i povjerenja u radnom odnosu. Sudije su naglasile da kompanije imaju pravo da sprovode stroga pravila ukoliko su ona jasno definisana.

Ovaj "bizarni" slučaj iz Alikantea služi kao podsjetnik svim zaposlenima da se ugovoreno radno vrijeme mora poštovati u oba smjera. Samoinicijativno mijenjanje radnog protokola, čak i kada izgleda kao znak posvećenosti, poslodavac može protumačiti kao ozbiljan disciplinski prekršaj koji vodi direktno do gubitka posla.

