Logo
Large banner

Žena dobila otkaz jer je ranije dolazila na posao

Izvor:

Telegraf

20.01.2026

14:10

Komentari:

0
Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

U svijetu gdje se radnici obično suočavaju sa kaznama zbog kašnjenja, slučaj jedne dvadesetdvogodišnje djevojke iz Alikantea u Španiji šokirao je javnost i stručnjake za radno pravo. Ona je, naime, dobila otkaz u jednoj logističkoj kompaniji jer je na posao uporno dolazila ranije.

Iako zvuči kao apsurd, Socijalni sud broj 3 u Alikanteu potvrdio je da je otkaz potpuno opravdan, a radnica je ostala bez prava na ikakvu otpremninu. Ovaj slučaj otvorio je važno pitanje: gdje prestaje radna disciplina, a počinje nepoštovanje direktnih naredbi poslodavca?

Sistematsko kršenje pravila uprkos upozorenjima

Mlada Španjolka imala je običaj da se na svom radnom mjestu pojavi između 6:45 i 7:00 časova ujutru, iako je njena smena zvanično počinjala tek u 7:30. I dok bi mnogi šefovi ovakvu revnost pohvalili, njeni nadređeni su u tome vidjeli ozbiljan problem.

Kompanija je tvrdila da njen rani dolazak ne doprinosi produktivnosti, već naprotiv, ometa organizaciju tima i narušava radnu koordinaciju. Nakon što je prvi put zvanično opomenuta 2023. godine, radnica je nastavila po starom. Čak i nakon niza pismenih i usmenih upozorenja, zabilježeno je još 19 situacija u kojima je na posao došla znatno prije vremena.

Машина за веш

Savjeti

Samo jedan sastojak iz kuhinje vraća bijelom vešu sjaj

Tokom sudskog postupka isplivali su i drugi detalji koji su dodatno poljuljali povjerenje poslodavca. Ispostavilo se da je djevojka pokušavala da se prijavi na poslovnu aplikaciju za evidenciju radnog vremena prije nego što bi uopšte stigla u kancelariju.

Takođe, optužena je za manipulaciju sistemom: registrovala je odlaske u trenucima kada se već nalazila kilometrima daleko od radnog mjesta. Kao kruna svega, poslodavci su naveli da je bez dozvole prodala polovni službeni automobil koji je bio bez akumulatora, što je sud okarakterisao kao jasan obrazac nelojalnosti i narušavanja povjerenja.

Riječ pravnika

Huanma Lorente, advokat specijalizovan za radno pravo, izrazio je svoje zaprepašćenje ovim slučajem na društvenim mrežama, ali je nakon analize presude zaključio da je pravo na strani kompanije.

"U svojoj karijeri sam vidio otkaze zbog kašnjenja, odsustva ili nediscipline, ali nikada zbog ranog dolaska. Ovo je prvi put", naveo je Lorente. On ističe da ključ slučaja nije u "pretjeranoj tačnosti", već u direktnom odbijanju da se prate uputstva poslodavca.

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

"Ako vam kompanija tri stotine puta kaže da ne dolazite rano, a vi to nastavite da radite, to je neposlušnost. Prekršaj iz ranga ‘ozbiljnog’ prelazi u "veoma ozbiljan" i tada je otkaz bez naknade jedini ishod", objašnjava on, prenosi El Espanol.

Sudska presuda i pouka za radnike

Sud se u svojoj odluci pozvao na član 54. Španskog statuta radnika, koji tretira kršenje dobre volje i povjerenja u radnom odnosu. Sudije su naglasile da kompanije imaju pravo da sprovode stroga pravila ukoliko su ona jasno definisana.

Ovaj "bizarni" slučaj iz Alikantea služi kao podsjetnik svim zaposlenima da se ugovoreno radno vrijeme mora poštovati u oba smjera. Samoinicijativno mijenjanje radnog protokola, čak i kada izgleda kao znak posvećenosti, poslodavac može protumačiti kao ozbiljan disciplinski prekršaj koji vodi direktno do gubitka posla.

(Telegraf Biznis)

Podijeli:

Tagovi:

Otkaz

posao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра претежно суво и хладно

Društvo

Sutra pretežno suvo i hladno

2 h

0
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

2 h

0
Милена Радуловић, глумица

Scena

Ovako je Milena Radulović govorila o Aleksiću nakon odlaganja suđenja: ''To je najveći poraz..''

2 h

0
Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Savjeti

Samo jedan sastojak iz kuhinje vraća bijelom vešu sjaj

2 h

0

Više iz rubrike

Експлодирао пуњач за мобилни, повлачи се из продаје

Ekonomija

Eksplodirao punjač za mobilni, povlači se iz prodaje

3 h

0
Нови рекорди цијене злата и сребра

Ekonomija

Novi rekordi cijene zlata i srebra

19 h

0
Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Ekonomija

Biznismen porijeklom iz Srpske postaje najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj

1 d

1
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Ekonomija

Pekari digli cijene: Građani sve više ogorčeni

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

48

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

15

42

NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

15

32

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

15

29

Iranci kreću u džihad?

15

27

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner