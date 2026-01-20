Samo jedan sastojak iz kuhinje vraća bijelom vešu sjaj

Održavanje bijelog veša često zna biti izazov, posebno kada se pojave tvrdokorne mrlje ili veš izgubi svježinu.

Srećom, postoje prirodni načini koji pomažu da vaš bijeli veš ponovo zablista, a pritom ne koristite agresivne hemijske izbjeljivače.

Jedan od odličnih kuhinjskih saveznika je prašak za pecivo.

Dodajte tri do četiri kašike praška u vrelu vodu i potopite veš u takav rastvor oko pola sata. Ovaj postupak pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja, ali i neutralisanju neprijatnih mirisa. Nakon toga veš možete oprati u mašini za pranje veša po uobičajenom programu, a sušenje na suncu dodatno će ga osvježiti.

Još jedan prirodni izbjeljivač je sirće. Nakon namakanja veša u vodi u koju ste dodali sirće, operite ga u mašini kao i obično. Ovaj metod je posebno nježan i efikasan za osjetljive materijale, ali i za svakodnevni bijeli veš.

Takođe, limunov sok može biti odličan saveznik. U posudu za pranje dodajte vrelu vodu i šolju sirćeta, a po želji dodajte i sok od limuna. Veš potopite u ovaj rastvor najmanje 45 minuta prije pranja. Ova kombinacija prirodnih sastojaka pomaže da bijeli veš ostane svjež i svijetao.

Primjenom ovih jednostavnih trikova vaš veš može izgledati kao nov, bez upotrebe agresivnih hemikalija, a istovremeno ćete očuvati osjetljive tkanine.