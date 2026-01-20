Logo
Samo jedan sastojak iz kuhinje vraća bijelom vešu sjaj

Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај
Foto: Pexels

Održavanje bijelog veša često zna biti izazov, posebno kada se pojave tvrdokorne mrlje ili veš izgubi svježinu.

Srećom, postoje prirodni načini koji pomažu da vaš bijeli veš ponovo zablista, a pritom ne koristite agresivne hemijske izbjeljivače.

Jedan od odličnih kuhinjskih saveznika je prašak za pecivo.

Dodajte tri do četiri kašike praška u vrelu vodu i potopite veš u takav rastvor oko pola sata. Ovaj postupak pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja, ali i neutralisanju neprijatnih mirisa. Nakon toga veš možete oprati u mašini za pranje veša po uobičajenom programu, a sušenje na suncu dodatno će ga osvježiti.

Još jedan prirodni izbjeljivač je sirće. Nakon namakanja veša u vodi u koju ste dodali sirće, operite ga u mašini kao i obično. Ovaj metod je posebno nježan i efikasan za osjetljive materijale, ali i za svakodnevni bijeli veš.

Takođe, limunov sok može biti odličan saveznik. U posudu za pranje dodajte vrelu vodu i šolju sirćeta, a po želji dodajte i sok od limuna. Veš potopite u ovaj rastvor najmanje 45 minuta prije pranja. Ova kombinacija prirodnih sastojaka pomaže da bijeli veš ostane svjež i svijetao.

Primjenom ovih jednostavnih trikova vaš veš može izgledati kao nov, bez upotrebe agresivnih hemikalija, a istovremeno ćete očuvati osjetljive tkanine.

