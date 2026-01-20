Ove biljke treba orezati do kraja februara kako bi u sezoni dale obilne plodove i bujne cvjetove

Februar je posljednji trenutak da vaš vrt spremite za proljeće. Ako želite bujne cvjetove, zdrave biljke i obilne plodove, sada je vreme za orezivanje – prije nego što krene vegetacija i prije nego što ptice počnu da prave gnijezda.

Orezivanje u ovom periodu ne samo da oblikuje biljke, već i poboljšava njihovu otpornost i plodnost. Saznajte koje biljke morate orezati upravo sada kako bi vaš vrt ove godine zaista zablistao.

Živa ograda – oblik određujete upravo sada

Kalina, šišmir, grab i druga živa ograda najbolje je orezivati u februaru. Uklanjaju se izdanci iz prethodne godine i daje se željeni oblik.

Važno je ne seći drastično – živica i dalje treba da predstavlja sklonište za životinje.

Dekorativno žbunje – orezivanje odlučuje o cvjetanju

Forsitije, jorgovani i drugi cvjetni žbunovi zahtevaju uređenje prije nego što krene vegetacija. Uklanjaju se stare, bolesne i ukrštene grane. Zahvaljujući tome, biljka se bolje razgranava i cvijeta ravnomjernije.

Voćke – više plodova ljeti

Februar je idealno vrijeme za orezivanje jabuka, krušaka i drugih voćki. Proređivanje krošnje poboljšava pristup svjetlosti i vazduhu, ograničava bolesti i podstiče obilno plodonošenje. Orezivanje obavljajte samo u danima bez mraza.

Bobičasto voće – fokus na mlade izdanke

Ribizle, ogrozd i maline najbolje rađaju na mladim izdancima. U februaru se uklanjaju stare, drvenaste grane tik uz zemlju.

To je jednostavan zahvat koji značajno povećava prinos u sezoni.

Ruže – februar je njihov trenutak

Rabatne i veliko cvjetne ruže možete u februaru prilično jako skratiti. Slabiji izdanci se skraćuju više, a jači ostaju duži. Orezivanje podstiče biljku na intenzivan rast i obilno cvjetanje. Penjačice i divlje ruže zahtevaju samo lagano proređivanje.

Budleja – što jače, to bolje

Budleja Davida, popularni letnji bez, cvijeta na jednogodišnjim izdancima. Februar je najbolje vrijeme za radikalno orezivanje, čak do nekoliko desetina centimetara iznad zemlje.

Hortenzije – oprez sa sortama

Hortenzije metlice i drvenaste možete orezivati bez brige – čak i vrlo nisko. Hortenzije okućnice zahtjevaju oprez jer pupoljci već ranije nastaju.

U njihovom slučaju uklanjaju se samo precvjetale cvjetne glavice i slabi izdanci.

Hibiskus – jači rast nakon orezivanja

Sirijski hibiskus dobro reaguje na februarsko orezivanje.

Skraćivanje izdanaka podstiče biljku na zgušnjavanje i obilnije cvjetanje tokom ljetnje sezone.

Šta ne orezivati u februaru?

Ne vole sva drveća zimsku rezidbu. Javor i orah mogu snažno gubiti sokove. U njihovom slučaju bolje je čekati do juna, kada potpuno razviju lišće.

Šta zapamtiti prilikom februarskog orezivanja:

Uvijek koristite oštre i čiste alate.

Rezove izvodite pod blagim kosim uglom, tačno iznad pupoljka.

Zahvaljujući tome, rana će se brže zacijeliti, a voda se neće zadržavati na njoj.