Ove biljke treba orezati do kraja februara kako bi u sezoni dale obilne plodove i bujne cvjetove

Izvor:
Blic
20.01.2026
09:48
Komentari:0
Februar je posljednji trenutak da vaš vrt spremite za proljeće. Ako želite bujne cvjetove, zdrave biljke i obilne plodove, sada je vreme za orezivanje – prije nego što krene vegetacija i prije nego što ptice počnu da prave gnijezda.
Orezivanje u ovom periodu ne samo da oblikuje biljke, već i poboljšava njihovu otpornost i plodnost. Saznajte koje biljke morate orezati upravo sada kako bi vaš vrt ove godine zaista zablistao.
Svijet
Lavrov: U toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“
Kalina, šišmir, grab i druga živa ograda najbolje je orezivati u februaru. Uklanjaju se izdanci iz prethodne godine i daje se željeni oblik.
Važno je ne seći drastično – živica i dalje treba da predstavlja sklonište za životinje.
Forsitije, jorgovani i drugi cvjetni žbunovi zahtevaju uređenje prije nego što krene vegetacija. Uklanjaju se stare, bolesne i ukrštene grane. Zahvaljujući tome, biljka se bolje razgranava i cvijeta ravnomjernije.
Februar je idealno vrijeme za orezivanje jabuka, krušaka i drugih voćki. Proređivanje krošnje poboljšava pristup svjetlosti i vazduhu, ograničava bolesti i podstiče obilno plodonošenje. Orezivanje obavljajte samo u danima bez mraza.
Tenis
Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl
Ribizle, ogrozd i maline najbolje rađaju na mladim izdancima. U februaru se uklanjaju stare, drvenaste grane tik uz zemlju.
To je jednostavan zahvat koji značajno povećava prinos u sezoni.
Rabatne i veliko cvjetne ruže možete u februaru prilično jako skratiti. Slabiji izdanci se skraćuju više, a jači ostaju duži. Orezivanje podstiče biljku na intenzivan rast i obilno cvjetanje. Penjačice i divlje ruže zahtevaju samo lagano proređivanje.
Region
Maloljetnik uhapšen sa 150 kilograma duvana
Budleja Davida, popularni letnji bez, cvijeta na jednogodišnjim izdancima. Februar je najbolje vrijeme za radikalno orezivanje, čak do nekoliko desetina centimetara iznad zemlje.
Hortenzije metlice i drvenaste možete orezivati bez brige – čak i vrlo nisko. Hortenzije okućnice zahtjevaju oprez jer pupoljci već ranije nastaju.
U njihovom slučaju uklanjaju se samo precvjetale cvjetne glavice i slabi izdanci.
Sirijski hibiskus dobro reaguje na februarsko orezivanje.
Zanimljivosti
Ovaj horoskopski znak niko i ništa ne može da zaustavi
Skraćivanje izdanaka podstiče biljku na zgušnjavanje i obilnije cvjetanje tokom ljetnje sezone.
Ne vole sva drveća zimsku rezidbu. Javor i orah mogu snažno gubiti sokove. U njihovom slučaju bolje je čekati do juna, kada potpuno razviju lišće.
Šta zapamtiti prilikom februarskog orezivanja:
Uvijek koristite oštre i čiste alate.
Rezove izvodite pod blagim kosim uglom, tačno iznad pupoljka.
Nauka i tehnologija
Jutjub uvodi ograničenja za djecu
Zahvaljujući tome, rana će se brže zacijeliti, a voda se neće zadržavati na njoj.
Savjeti
2 h0
Savjeti
20 h0
Savjeti
22 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
10
34
10
34
10
30
10
29
10
17
Trenutno na programu