Romanijski med kandidovan za zaštitu oznakom porijekla

SRNA

20.01.2026

09:05

0
Романијски мед кандидован за заштиту ознаком поријекла
Foto: pexels/ROMAN ODINTSOV

Podnošenjem zahtjeva i objavom proizvođačke specifikacije pokrenuta je procedura registracije oznake porijekla romanijskog meda, jednog od prepoznatljivih proizvoda istoimene regije u kojoj prvi zapisi o pčelarskoj proizvodnji sežu unatrag 120 godina.

U skladu sa proizvođačkom specifikacijom koju je izradilo Udruženje pčelara "Glasinac" Sokolac romanijski med stavljao bi se na tržište kao livadski med i kao šumski med čija fizičko-hemijska i senzorska svojstva odgovaraju specifikaciji.

Олга Даниловић

Tenis

Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu

U monografiji "Sokolac, od Ilira do današnjih dana" navodi se da je, prema popisu iz 1895. godine, na području ove opšine bilo 279 pčelara i 1.706 košnica pčela, objavila je Agencija za bezbjednost hrane BiH.

Romanijska regija odlikuje se specifičnim klimatskim, pedološkim i vegetacijskim uslovima, različita nadmorska visina, umjerena klima, bogata flora, koji omogućavaju proizvodnju meda visoke kvalitete.

Ovo područje, koje obuhvata planinske predjele i šumske komplekse, karakteriše, pored umjerene klime i specifičan mikroklimatski uticaj, što doprinosi izvrsnim uslovima za medenje biljaka u proljetnom i ljetnom periodu.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i poznavanja lokalnih mikroklimatskih uslova, pčelari prilagođavaju raspored i lokaciju pčelinjaka, prate dinamiku cvjetanja livadskih biljaka i pojavu medljike u šumskim ekosistemima, te pravovremeno razdvajaju livadski od šumskog meda kroz odvojena vrcanja.

Чарли Кирк

Svijet

Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

Ovakav način rada omogućava očuvanje karakterističnih svojstava pojedinih tipova romanijskog meda, sprečava miješanje različitih paša i doprinosi stabilnosti kvalitete proizvoda.

- Znanje i iskustvo pčelara, prenošeno generacijama, predstavlja ključni element u očuvanju autentičnosti i prepoznatljivosti romanijskog meda - ističu iz Agencije.

Kvaliteta i autentičnost ogledaju se kroz specifična fizičko-hemijska svojstva i činjenicu da sadržaj vode u romanijskom medu ne prelazi 18 odsto, što je značajno ispod zakonski dopuštenog maksimuma koji je 20 odsto, i ukazuje da je u pitanju zreo i stabilan med s niskim rizikom od fermentacije.

Romanija

med

