Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

Izvor:
ATV
20.01.2026
08:44
Komentari:0
U Mičigenu, saveznoj državi SAD, u ponedjeljak je zbog poledice došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više od 100 vozila, saopštila je lokalna policija.
Državna policija Mičigena navela je da je desetak osoba povrijeđeno, ali niko nije poginuo u nesrećama na auto-putu u Hadsonvilu, nedaleko od Grand Rapidsa. Zbog svega je dio auto-puta nekoliko sati bio zatvoren.
Temperature su u ponedjeljak, 19. januara, bile izrazito niske, a probleme u saobraćaju stvorili su led i gust snijeg, zbog kojeg je smanjena vidljivost. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja na tom području, izvijestio je ABC.
Scena
Brena čuvala bunde u frižideru, na kraju ostala bez njih
Državna policija Indijane, susjedne savezne države, saopštila je da je više vozila učestvovalo u nesreći i na auto-putu Indijana Tol Rod. Oba smjera, istočni i zapadni, bila su zatvorena, ali su u međuvremenu ponovo otvorena.
Do lančanog sudara u Indijani došlo je zbog snijega i loše vidljivosti. Nekoliko ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti.
BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.— Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026
pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Trenutno na programu