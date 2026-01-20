Logo
Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

Izvor:

ATV

20.01.2026

08:44

Ланчани судар у Мичигену
U Mičigenu, saveznoj državi SAD, u ponedjeljak je zbog poledice došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više od 100 vozila, saopštila je lokalna policija.

Državna policija Mičigena navela je da je desetak osoba povrijeđeno, ali niko nije poginuo u nesrećama na auto-putu u Hadsonvilu, nedaleko od Grand Rapidsa. Zbog svega je dio auto-puta nekoliko sati bio zatvoren.

Temperature su u ponedjeljak, 19. januara, bile izrazito niske, a probleme u saobraćaju stvorili su led i gust snijeg, zbog kojeg je smanjena vidljivost. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja na tom području, izvijestio je ABC.

Лепа Брена

Scena

Brena čuvala bunde u frižideru, na kraju ostala bez njih

Državna policija Indijane, susjedne savezne države, saopštila je da je više vozila učestvovalo u nesreći i na auto-putu Indijana Tol Rod. Oba smjera, istočni i zapadni, bila su zatvorena, ali su u međuvremenu ponovo otvorena.

Do lančanog sudara u Indijani došlo je zbog snijega i loše vidljivosti. Nekoliko ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti.

lančani sudar

udes

Mičigen

