Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

U Mičigenu, saveznoj državi SAD, u ponedjeljak je zbog poledice došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više od 100 vozila, saopštila je lokalna policija.

Državna policija Mičigena navela je da je desetak osoba povrijeđeno, ali niko nije poginuo u nesrećama na auto-putu u Hadsonvilu, nedaleko od Grand Rapidsa. Zbog svega je dio auto-puta nekoliko sati bio zatvoren.

Temperature su u ponedjeljak, 19. januara, bile izrazito niske, a probleme u saobraćaju stvorili su led i gust snijeg, zbog kojeg je smanjena vidljivost. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja na tom području, izvijestio je ABC.

Državna policija Indijane, susjedne savezne države, saopštila je da je više vozila učestvovalo u nesreći i na auto-putu Indijana Tol Rod. Oba smjera, istočni i zapadni, bila su zatvorena, ali su u međuvremenu ponovo otvorena.

Do lančanog sudara u Indijani došlo je zbog snijega i loše vidljivosti. Nekoliko ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti.