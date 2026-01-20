Građani Bijeljine ponovo bez grijanja. Da li je problem kvalitet uglja ili kvar, iz Gradske toplane se nisu oglasili.

Građani se od početka sezone smrzavaju u stanovima.

Skupština grada Bijeljina na vanrednoj sjednici zatražila je od gradonačelnika Ljubiše Petrovića da smijeni direktora Toplane Gorana Vučkovića, a od istražnih organa da ispitaju nabavku uglja prethodnih godina i izvrše reviziju poslovanja.