Darko Lazić i Katarina ne mogu da se vrate kući: ''Neplanirani put oko svijeta''

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina sa ćerkom trenutno borave na Maldivima, odakle ne mogu da se vrate u Srbiju zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem dijelu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Katarina Lazić se oglasila na Instagramu i otkrila da moraju da traže alternativno rješenje kako bi se vratili u Beograd.

Scena Umrla fitnes influenserka: Operisala grudi, žalila se na bol u stomaku

- Šalu na sranu, zbog situacije koja se trenutno dešava u Dubaiju, nemoguće je da se vratimo kako je planiranom. Trenutno tražimo neki slobodan i prihvatljiv let, ono što znamo je da ćemo morati da ostanemo koji dan duže, i da ćemo najvjerovatnije letjeti preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula. Neplanirani put oko svijeta - napisala je pjevačeva supruga.

- Dosta vas se raspituje i ko snosi troškove smještaja i karti. Dubai plaća ljudima koji su tamo zaglavljeni smještaj koliko god moraju da ostanu, ali nama koji smo van Dubaija ne. Znači mi sami plaćamo smještaj, kao i novu kartu, samo polovina karte koja nam propada će biti refundirana - dodala je.