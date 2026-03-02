Umrla fitnes influenserka: Operisala grudi, žalila se na bol u stomaku

Derleja Alves osjetila je jake bolove u stomaku ubrzo nakon operacije. Stanje se samo pogoršavalo, a ljekari su očajnički pokušavali da je spasu.

Fitnes influenserka Derleja Alves (26) podvrgla se plastičnoj operaciji grudi, nakon čega joj se zdravstveno stanje pogoršalo. Nažalost, ljekari nisu uspjeli da spasu njen život.

Brazilska manekenka i fitnes influenserka doživjela je postoperativne komplikacije i preminula je samo osam dana nakon operacije grudi. Preminula je prošle subote, 28. februara, a nekoliko dana ranije oglasila se na Instagramu, objaviši fotografiju iz bolnice. Na toj slici je sa svojom majkom.

Derleja Alves osjetila je jake bolove u stomaku ubrzo nakon operacije. Stanje se samo pogoršavalo, a ljekari su očajnički pokušvali da je spasu. Podvrgnuta je brojnim testovima i imala je još dvije operacije - hiruški zahvat na crijevima, a uklonjen joj je jedan jajnik.

Nažalost, to nije pomoglo, pa je umrla u bolnici Marabá Municipal u Brazilu, piše The Sun. Ljekari su ustanovili kongenitalnu abnormalnost crijeva koja je možda doprinijela ozbiljnosti zdravstvenog stanja.

Pojašnjenja radi, kongenitalne (urođene) abnormalnosti crijeva su poremećaji u razvoju digestivnog trakta, koji nastaju tokom embrionalnog razvoja. Najčešće se manifestuju ubrzo nakon rođenja kao intestinalna opstrukcija, prenosi Blic žena.

Zasad nema sumnje na grešku ljekara. Međutim, čekaju se rezultati detaljnih analiza kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Fitnes influenserka sahranjena je juče u Brazilu, iza sebe je ostavila sina, prenosi Kurir.