Hegset: Operacija protiv Irana jedna od najsloženijih u istoriji

Američka operacija protiv Irana jedna je od najsloženijih u istoriji, rekao je ministar odbrane SAD Pit Hegset na konferenciji za novinare.

- Uništite iranske rakete, uništite iransku proizvodnju raketa, uništite njihovu mornaricu i drugu bezbjednosnu infrastrukturu i oni nikada neće imati nuklearno oružje - rekao je Hegset, prenosi Iterfaks.

Takođe je napomenuo da operacija neće biti dugoročna.

- Mi smo postavili uslove ovog rata. Naše ambicije nisu utopijske - naglasio je Hegset, dodajući da će SAD to okončati pod svojim uslovima.

Kaže da bivši režim je imao sve šanse da postigne miran i razuman sporazum.

- Ali Teheran nije pregovarao. Odugovlačili su, kupujući vrijeme da ponovo napune svoje zalihe raketa i ponovo pokrenu svoje nuklearne ambicije. Njihov cilj? Drže nas kao taoce, prijeteći da će napasti naše snage. Pa, Donald Tramp ne igra te igre. I kao što je rekao sekretar Rubio poslije Madurovog napada, ako ne znate, sada, znate, predsjednik SAD stavlja Ameriku i Amerikance na prvo mesto. On ne oklijeva, a ni naše trupe - rekao je Hegset.

Od početka operacije u subotu ujutru, zajedničke američko-izraelske snage su izvele "stotine" naleta na iranske mete, prema podacima Pentagona.