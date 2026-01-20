Drama tokom plivanja za Časni krst: Ušao u ledenu rijeku, pa ga ponijele jake struje

Juče tokom plivanja za Časni krst u Sjevernoj Makedoniji odigrala se prava drama kada je jedan od učesnika imao poteškoća da izađe iz vode.

Zbog porasta nivoa vode u rijeci Vardar, jedan od prijavljenih kandidata plivanja za Časni krst imao je problema, prenijeli su mediji.

"Opasna scena danas na rijeci Vardar u Skoplju - spasioci su jedva izvukli muškarca koji je učestvovao u plivanju za Časni krst, jer nije mogao da izađe iz vode", piše u objavama koje se dijele na društvenim mrežama.

Na snimku koji kruži mrežama vidi se plivač u rijeci i spasioci u čamcu koji pokušavaju da mu pomognu.

Veliki broj ljudi bio je prisutan na keju rijeke Vardar, posmatrajući nemilu scenu ispred sebe.

Na sreću, sve se dobro završilo, a muškarac je navodno uspio da se uhvati za granu prije nego što je izvučen iz vode.