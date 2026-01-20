Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство

Извор:
СРНА
20.01.2026
08:51
Коментари:0
Удовица америчког патриоте Чарлија Кирка, Ерика, затражила је брзо суђење Тајлеру Робинсону, који је оптужен за убиство њеног супруга, наводећи "неоправдано одуговлачење" његовог правног тима.
У судском поднеску, њен адвокат Џефри Најман, навео је да Ерика Кирк користи своје право на брзо суђење према законима Јуте, који жртвама омогућавају да процес буде ријешен без одлагања које је изазвао окривљени, пише Фокс њуз.
Робинсон је оптужен да је пуцао на Кирка током догађаја "Турнинг Поинт УСА" на Универзитету Јута Вели у септембру, када је оснивач организације убијен пред хиљадама људи.
Иако тужиоци наводе да су завршили око 90 одсто процеса откривања доказа, Робинсон се још није изјаснио о кривици нити је одржано прелиминарно саслушање - почетни корак у правном поступку у Јути.
"Иако Устав Сједињених Америчких Држава гарантује оптуженима за кривична дјела многа права, он им не гарантује право да изазову непотребно одлагање у поступку кривичног правосуђа", рекао је Најман.
Робинсон би требало да се врати на суд 3. фебруара, у вези са захтјевом одбране да се локални тужилац изузме из случаја због наводног сукоба интереса, који су тужиоци негирали.
Стручњаци правне струке оцјењују неке потезе одбране као "стратешке и неозбиљне".
