Logo
Large banner

U vodu za čišćenje podova dodajte ovaj začin i kuća će mirisati danima

Izvor:

Krstarica

19.01.2026

09:18

Komentari:

0
У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима
Foto: Pixabay

Bilo u obliku peciva, kao preliv na musli ili kao dodatna aroma kafi, cimet je jedan od naših najpopularnijih začina. Volimo začin kore cimeta, posebno u hladnoj sezoni. Ali da li ste znali da je cimet takođe odlično sredstvo za čišćenje? Ovdje možete pročitati kako funkcioniše i šta može da uradi prah u vodi za brisanje podova..

Zašto bi cimet trebalo koristiti kao sredstvo za brisanje

Cimet se vijekovima koristio u aromatične svrhe. Osim što ima fantastičan ukus i miris, ima i prirodno antibakterijsko dejstvo. Kada se koristi kao sredstvo za čišćenje, začin može da ubije do dvadeset različitih vrsta bakterija. Prirodni proizvod je nježan na površini i ne lijepi se za pod i ne gubi boju. Roditelji ne moraju da brinu ako njihova djeca dođu u kontakt sa vodom za brisanje jer je potpuno bezbjedna za djecu.

Бијело дугме

Scena

Drama na koncertu Bijelog Dugmeta: Muzičar povrijedio glavu

Cimet u vodi za čišćenje – evo kako djeluje

Voda sa cimetom za pranje poda se brzo priprema. Jednostavno dodajte malo cimeta u prahu u kantu vode. Alternativno, možete prokuvati potrebnu količinu vode sa nekoliko štapića cimeta, a zatim je dodati u kantu za čišćenje. Za jače rješenje koristite eterično ulje cimeta. U vodu treba dodati oko 20 kapi. Zatim možete očistiti pod kao i obično i jednostavno ostaviti da se osuši. Ova vrsta čišćenja se preporučuje jednom nedjeljno. I najbolji dio: poslije svakog brisanja vaš stan divno miriše na cimet.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o zahtjevu opozicije: Desetine hiljada akata ne mogu biti poništene

Zašto bi trebalo da stavite i cimet u svoj usisivač

Da li ste oduševljeni prijatnim mirisom vode sa cimetom u svom stanu i željeli biste da vam kuća ovako miriše češće? Zatim stavite malo cimeta u novu vreću za usisivač. Kada usisavate, miris će se takođe prijatno širiti kroz vaša četiri zida.

Podijeli:

Tagovi:

cimet

čišćenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 92 ukrajinska drona

3 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Zdravlje

Ovo su simptomi bolesti od koje je umro Mika Aleksić

3 h

0
Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

Zanimljivosti

Jedan horoskopski znak ulazi u zlatno doba, novac će mu padati s neba

4 h

0
Враћа нам се снијег, познато и када

Društvo

Vraća nam se snijeg, poznato i kada

4 h

0

Više iz rubrike

На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Savjeti

Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

19 h

0
Сушење одјеће

Savjeti

Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

22 h

0
Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Savjeti

Trik zlata vrijedan: Namirnica koju svi imate kod kuće sprečava stvarnje leda u frižideru

1 d

0
Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

Savjeti

Šta uraditi prije spavanja da se ujutro osjećate bolje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner