U vodu za čišćenje podova dodajte ovaj začin i kuća će mirisati danima

Bilo u obliku peciva, kao preliv na musli ili kao dodatna aroma kafi, cimet je jedan od naših najpopularnijih začina. Volimo začin kore cimeta, posebno u hladnoj sezoni. Ali da li ste znali da je cimet takođe odlično sredstvo za čišćenje? Ovdje možete pročitati kako funkcioniše i šta može da uradi prah u vodi za brisanje podova..

Zašto bi cimet trebalo koristiti kao sredstvo za brisanje

Cimet se vijekovima koristio u aromatične svrhe. Osim što ima fantastičan ukus i miris, ima i prirodno antibakterijsko dejstvo. Kada se koristi kao sredstvo za čišćenje, začin može da ubije do dvadeset različitih vrsta bakterija. Prirodni proizvod je nježan na površini i ne lijepi se za pod i ne gubi boju. Roditelji ne moraju da brinu ako njihova djeca dođu u kontakt sa vodom za brisanje jer je potpuno bezbjedna za djecu.

Cimet u vodi za čišćenje – evo kako djeluje

Voda sa cimetom za pranje poda se brzo priprema. Jednostavno dodajte malo cimeta u prahu u kantu vode. Alternativno, možete prokuvati potrebnu količinu vode sa nekoliko štapića cimeta, a zatim je dodati u kantu za čišćenje. Za jače rješenje koristite eterično ulje cimeta. U vodu treba dodati oko 20 kapi. Zatim možete očistiti pod kao i obično i jednostavno ostaviti da se osuši. Ova vrsta čišćenja se preporučuje jednom nedjeljno. I najbolji dio: poslije svakog brisanja vaš stan divno miriše na cimet.

Zašto bi trebalo da stavite i cimet u svoj usisivač

Da li ste oduševljeni prijatnim mirisom vode sa cimetom u svom stanu i željeli biste da vam kuća ovako miriše češće? Zatim stavite malo cimeta u novu vreću za usisivač. Kada usisavate, miris će se takođe prijatno širiti kroz vaša četiri zida.