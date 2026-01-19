Ruske snage protivvazdušne odbrane uništile su 92 ukrajinska drona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Tokom protekle noći, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 92 ukrajinske bespilotne letjelice", navodi se u izvještaju.

U ministarstvu dodaju da je 31 bespilotna letjelica oborena u Belgorodskoj, 29 u Saratovskoj, a 25 u Voronješkoj oblasti.

Zanimljivosti Jedan horoskopski znak ulazi u zlatno doba, novac će mu padati s neba

Osim toga, po tri ih je uništeno u Brjanskoj i Tambovskoj, a jedna u Kurskoj oblasti.

Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga, ruske snage gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinske odbrambene industrije precizno vođenim vazdušnim, morskim i kopnenim oružjem, kao i dronovima.