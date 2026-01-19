Lukašenko zaronio u ledenu vodu na minus 15 stepeni

Izvor:
Sputnjik
19.01.2026
08:08
Lukašenko je učestvovao u tradicionalnom kupanju u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja.
„Tradicija Prvog – zaranjanje u ledenu vodu“, objavio je Telegram kanal Pul prvog, napominjući da je temperatura vazduha u tom trenutku bila minus 15 stepeni Celzijusa, prenosi Sputnjik.
Bjeloruskog lidera je, po običaju, pratio njegov ljubimac – špic Umka.
