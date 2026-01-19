Logo
Lukašenko zaronio u ledenu vodu na minus 15 stepeni

Sputnjik

19.01.2026

08:08

0
Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Lukašenko je učestvovao u tradicionalnom kupanju u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja.

„Tradicija Prvog – zaranjanje u ledenu vodu“, objavio je Telegram kanal Pul prvog, napominjući da je temperatura vazduha u tom trenutku bila minus 15 stepeni Celzijusa, prenosi Sputnjik.

илу-саобраћај-27122025

Društvo

AMS izdao upozorenje za vozače

Bjeloruskog lidera je, po običaju, pratio njegov ljubimac – špic Umka.

Aleksandar Lukašenko

Bogojavljenje

