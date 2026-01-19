Logo
Raste broj poginulih u stravičnoj nesreći, desetine se bore za život

19.01.2026

19.01.2026

07:28

Жељезничка несрећа у Шпанији
Foto: Quadratín Hispano/X/Screenshot

Prema poslednjim podacima, u iskliznuću brzog voza u Adamuzu (Kordoba) u Španiji u nedjelju popodne poginulo je najmanje 39 ljudi, a najmanje 73 je povrijeđeno, prenosi El Pais.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, prema početnoj procjeni, rano jutros saopštilo da su 24 osobe poginule. Oko 170 ljudi je povrijeđeno, a 75 je u bolnici. Petnaest ljudi je teško povrijeđeno, od kojih su četvoro djeca.

Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja. Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosjek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.

Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno prvi je stigao na mjesto nesreće zajedno sa lokalnom policijom. On je za El Pais rekao da vjeruje da sudar dva voza nije bio čeoni, već bočni udar, jer nije vidio nikakve smrskane vagone. Saobraćaj brzih vozova između Madrida i Andaluzije nakon nesreće morao je da bude obustavljen, a svi vozovi koji su bili u tranzitu preusmjereni su na svoje mjesto polaska.

