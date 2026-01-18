Logo
Large banner

Potpisan sporazum o prekidu vatre

Izvor:

Sputnjik

18.01.2026

17:50

Komentari:

0
Потписан споразум о прекиду ватре
Foto: Tanjug/AP

Predsednik Sirije u prelaznom periodu Ahmed el Šara potpisao je sporazum o prekidu vatre sa kurdskim formacijama, odnosno Sirijskim demokratskim snagama (SDF) i njihovoj punoj integraciji u sirijsku vojsku.

Sporazum uključuje:

- Sveobuhvatan i trenutan prekid vatre na svim frontovima i kontakt-liniji između snaga sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga, paralelno sa povlačenjem svih vojnih formacija SDF-a iz područja istočno od reke Eufrat kao preliminarni korak ka preraspoređivanju.

Верица Ракочевић

Scena

Skinula se Verica Rakočević - niko ne vjeruje da ima 78 godina

- Neposrednu i potpunu administrativnu i vojnu predaju provincija Deir el Zor i Raka sirijskoj vladi.

- Integraciju svih civilnih institucija u provinciji Hasaka u sirijske državne institucije i administrativne strukture.

- Sirijska vlada će preuzeti kontrolu nad svim graničnim prelazima i naftnim i gasnim poljima u regionu, a njihovu zaštitu će obezbijeđivati redovne trupe kako bi se osigurao povratak resursa sirijskoj državi.

- Rukovodstvo SDF-a obavezuje se da neće uključivati pripadnike bivšeg režima u svoje redove i da će dostaviti spiskove bivših oficira režima koji se nalaze na sjeveroistoku Sirije.

- Grad Ajn el Arab/Kobani mora biti očišćen od svakog značajnijeg vojnog prisustva i moraju se formirati bezbjednosne snage sastavljene od stanovnika grada.

Башта коров врт

Savjeti

Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

- Administracija odgovorna za zatvorenike i logore DAEŠ-a, kao i snage odgovorne za čuvanje ovih objekata, integrisane su u sirijsku vladu kako bi sirijska vlada preuzela punu pravnu i bezbednosnu odgovornost za njih.

- Spisak kandidata koji je podnelo rukovodstvo SDF-a odobren je za imenovanje na visoke vojne, bezbjednosne i civilne pozicije u centralnoj vladi kako bi se osiguralo nacionalno partnerstvo. Sirijske demokratske snage obavezale su se da će protjerati sve nesirijske lidere i članove Radničke partije Kurdistana (PKK) sa teritorije Sirijske Arapske Republike.

- Sirijska država obavezala se da će nastaviti borbu protiv terorizma (DAEŠ-a) kao aktivni član međunarodne koalicije u tijesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Podijeli:

Tagovi:

Sirija

prekid vatre

Kurdi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Fudbal

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

3 h

0
Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Zanimljivosti

Noć uoči velikog praznika: Neudate djevojke večeras treba da stave ogledalo ispod jastuka

3 h

0
Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

3 h

0
Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

Ekonomija

Novi udar na samostalne preduzetnike - rastu im troškovi

3 h

0

Više iz rubrike

Њемачка војска напустила Гренланд

Svijet

Njemačka vojska napustila Grenland

4 h

0
Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Svijet

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

4 h

0
Убијени и убица

Svijet

Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

5 h

0
Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Svijet

Zatrpao je snijeg: Žena poginula pred očima supruga

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner