Noć uoči velikog praznika: Neudate djevojke večeras treba da stave ogledalo ispod jastuka

Pravoslavni vjernici sutra, 19. januara, slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Bogojavljenje. Sutra se vjernici pozdravljaju starim pozdravom "Bog se javi", odnosno odgovorom "Zaista se Bog javi". Ovaj dan prati niz narodnih običaja i vjerovanja, pa je tako ustaljena praksa da se noć prije pogleda kroz prozor tačno u ponoć i zamisli želja.

Takođe, iz crkve se nosi bogojavljenska vodica za koju se vjeruje da pomaže u ozdravljenju, a poznato je i da je Bogojavljenje jedan od onih praznika za koje narod vjeruje da pokazuje kakvo će vrijeme biti cijele godine. Tako će, ukoliko pada snijeg i bude hladno, cijela godina biti rodna. Nasuprot tome, ako je vrijeme vedro, godina će biti sušna. Ako je ovaj dan naročito kišovit, to znači da nas čekaju poplave.

Običaji na Bogojavljenje namijenjeni neudatim djevojkama

Ipak, jedan od najinteresantnijih narodnih običaja vezan je za neudate djevojke koje priželjkuju ljubav - ako na Bogojavljenje pod jastuk pred spavanje stave ogledalce, sanjaće muškarca za koga će se udati.

Postoji još jedan zanimljiv djevojački običaj, koji pak, zahtjeva malo više truda. Naime, potrebno je da se umijese četiri loptice od tijesta - u tri treba djevojke da stave po papirić sa imenom svoje simpatije, a jedan ostavljaju prazan. Te loptice se potom stavljaju u ključalu vodu, i ona koja prva izbije na površinu je prava ljubav djevojke. Ukoliko na površinu ispliva prazna loptica, znači da djevojka još uvijek nije upoznala onog koji joj je suđen.