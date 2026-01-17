Stiže prvi mladi Mjesec u 2026, neki znakovi bi mogli ostati bez novca

Prvi mladi Mjesec u 2026. godini, koji se 18. januara odvija u znaku Jarca, donosi energiju stabilnosti, zrelih odluka i postavljanja dugoročnih ciljeva, a njegov će se uticaj najjače osjetiti kod četiri horoskopska znaka.

Prvi lunarni ciklus u 2026. godini započinje 18. januara, kada će se na nebu pojaviti mladi Mjesec u znaku Jarca. Ovaj astrološki događaj, opisan kao stabilizujuća sila, postavlja temelje za nadolazeću godinu, donoseći teme discipline, obnovljene ambicije i promišljenog planiranja.

Za razliku od dramatičnih preokreta, energija ovog mladog Mjeseca podstiče postojan napredak i emocionalnu zrelost. Budući da se i Mars nalazi u Jarcu, naglasak je na istrajnosti, odgovornosti i dugoročnim ciljevima.

Ovo je trenutak za promišljanje o nedavnim postignućima, ali i za pripremu novih početaka dok se približava sezona Vodolije. Iako sedmica koja prethodi mladom Mjesecu, od 12. do 18. januara, donosi određene napetosti zbog kvadrata Sunca sa Hironom i Marsom, što može podstaknuti unutrašnje nesigurnosti, kraj sedmice nudi priliku za jasnoću i rast.

Ipak, četiri horoskopska znaka će najsnažnije osjetiti njegov uticaj.

Jarac: Vrijeme za ličnu obnovu i postavljanje ciljeva

Kako se mladi Mjesec događa upravo u vašem znaku, ovo je za vas izuzetno značajan period. Smatrajte ga svojim ličnim početkom godine, vremenom za duboku samorefleksiju, postavljanje novih ciljeva i, što je najvažnije, obnovu odnosa sa samim sobom. Energija Jarca donosi vam prizemljenje i priliku za iscjeljenje, pripremajući vas za sve izazove koji slijede.

Ipak, sedmica bi mogla započeti sporije nego što biste željeli, stoga je strpljenje ključno. Ulazak Venere u Vodoliju 17. januara može donijeti određeni finansijski pritisak ili potrebu da ponovo pregovarate o nečemu što ste smatrali riješenim.

Sam mladi Mjesec mogao bi te napetosti dovesti do vrhunca, jer stvara potencijalni sukob sa osobom sa kojom svakodnevno sarađujete. Preporučuje se da pregledate sve svoje obaveze, posebno one finansijske, i pažljivo pročitate sve dokumente prije potpisivanja.

Ovan: Fokus na ambiciji i profesionalnom identitetu

Za Ovnove, ovaj mladi Mjesec obasjava polje karijere i profesionalnih ambicija. Pred vama je period od šest mjeseci koji može donijeti povećanu odgovornost, ali i priliku da izoštrite svoje liderske vještine. Lunarni uticaj podstiče vas na saradnju i traženje pomoći kada je to potrebno.

No, pripazite, jer biste mogli shvatiti da ste se previše obavezali ili napravili više planova nego što možete ispuniti. Mladi Mjesec u Jarcu može donijeti situacije koje uključuju borbe za moć, kritike ili snažna neslaganja na radnom mjestu.

Ključno je da pazite na svoje reakcije i ne dopustite da vas ljutnja lako obuzme. Ako se suočite sa kritikom, umjesto burne reakcije, zatražite konkretne savjete za poboljšanje. Emocionalna inteligencija biće vaš najjači saveznik ove sedmice.

Blizanci: Zatvaranje starih poglavlja i pogled u budućnost

Blizancima mladi Mjesec u Jarcu donosi snažan podsticaj na introspekciju, stavljajući naglasak na vašu prošlost i smjer u kojem želite krenuti. Ovo je idealno vrijeme za zatvaranje emocionalnih ciklusa i otpuštanje veza koje više nisu usklađene sa vašim dugoročnim ciljevima. Tranzit vas podstiče da otkrijete nove stvari o sebi i svijetu oko vas, jačajući osjećaj sopstvene vrijednosti.

Očekujte promjene u dinamici odnosa jer ćete prirodno privlačiti ljude koji su više u skladu sa vašom autentičnom prirodom. Za one u vezama, ovo je prilika da procijenite snagu svoje povezanosti i razmislite o načinima kako je možete poboljšati. Kako se približava sezona Vodolije, osjećaćete se osnaženije i prosvijetljenije.

D‌jevica: Kreativnost, ljubav i lična radost

Za razliku od drugih znakova koji se suočavaju sa izazovima, D‌jevicama ovaj mladi Mjesec donosi dah zaigranosti i romantike. Uticaj ove lunacije unosi elemente radosti i ljubavi u vaš život. Ako ste slobodni, sljedećih šest mjeseci moglo bi vam donijeti susret sa osobom koja će vas istinski zainteresovati.

Onima u vezama ovaj tranzit jača povezanost i unosi svježu energiju. Nalazite se u fazi evolucije, u kojoj bolje razumijete šta znači biti dobar prijatelj i partner. Mladi Mjesec podstiče vas da se opustite, zabavite i prepustite užicima.

Ovo je idealno vrijeme da se oslobodite tjeskobe, probudite svoju kreativnost i možda čak otputujete ili naučite nešto novo iz udobnosti svog doma, prenosi Net.hr.