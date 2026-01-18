ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

U Sportskoj dvorani "Mladost“ u Prijedoru danas je održano finale tradicionalnog turnira u malom fudbalu "Prijedor 2026“.

Ovaj sportski događaj okupio je ukupno 35 seniorskih, šest veteranskih i više od 40 omladinskih ekipa raspoređenih po uzrasnim kategorijama.

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu

U U13 kategoriji, titulu pobjednika osvojila je ekipa ATV 2012, koja je u odlučujućim utakmicama savladala ekipu Orlići rezultatom 3:1.

Titula za najboljeg golmana u kategoriji U13 pripala je Vukašinu Kosu iz ekipe ATV 2012, dok je laskavu titulu najboljeg igrača ponio Ljubomir Ivičić takođe iz ekipe ATV 2012, potvrdivši odlične partije tokom cijelog turnira.