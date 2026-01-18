ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Izvor:
ATV
18.01.2026
17:49
Komentari:0
U Sportskoj dvorani "Mladost“ u Prijedoru danas je održano finale tradicionalnog turnira u malom fudbalu "Prijedor 2026“.
Ovaj sportski događaj okupio je ukupno 35 seniorskih, šest veteranskih i više od 40 omladinskih ekipa raspoređenih po uzrasnim kategorijama.
U U13 kategoriji, titulu pobjednika osvojila je ekipa ATV 2012, koja je u odlučujućim utakmicama savladala ekipu Orlići rezultatom 3:1.
Titula za najboljeg golmana u kategoriji U13 pripala je Vukašinu Kosu iz ekipe ATV 2012, dok je laskavu titulu najboljeg igrača ponio Ljubomir Ivičić takođe iz ekipe ATV 2012, potvrdivši odlične partije tokom cijelog turnira.
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
42
20
31
20
19
20
09
Trenutno na programu