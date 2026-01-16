Logo
Održan žrijeb Lige konferencija, Kristal Palas na Zrinjski

16.01.2026

13:57

Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

U sjedištu Evropske fudbalske unije u Nionu danas je održan žrijeb za plej-of za plasman u osminu finala, a jedan od kandidata za osvajanje pehara, engleski Kristal Palas, igraće protiv Zrinjskog.

Parovi plej-ofa za osminu finala: Jagjelonija (Poljska) - Fjorentina (Italija), Drita (tzv. Kosovo) - Celje (Slovenija), Omonija (Kipar) - Rijeka (Hrvatska), Noa (Jermenija) - AZ Alkmar (Holandija), Zrinjski (BiH) - Kristal Palas (Engleska), Škendija (Sjeverna Makedonija) - Samsun (Turska), KUPS (Finska) - Leh (Poljska), Sigma (Češka) - Lozana (Švajcarska).

Utakmice plej-ofa igraće se 19. i 26. februara.

Direktan plasman u polufinale obezbijedili su Strazbur (Francuska), Rakov (Poljska), AEK Atina (Grčka), Sparta Prag (Češka), Rajo Valjekano (Španija), Šahtjor Donjeck (Ukrajina), Majnc (Nemačka) i AEK Larnaka (Kipar).

Pobjednik Lige konferencija imaće siguran plasman u Ligu Evrope naredne sezone.

Komentari (0)
