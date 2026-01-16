PR Edina Džeke: Povratak u Željezničar nije realna opcija

Iako su navijači prizivali povratak Edina Džeke na Grbavicu, tamo gd‌je je sve i počelo, a sve to je podgrijao i sastanak s predsjednikom Upravnog odbora Željezničara Nijazom Brkovićem u Italiji, ipak od toga ništa nema.

Jasmin Ligata, PR Edina Džeke, oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio ove informacije.

- Edin Džeko i Nijaz Brković nisu razgovarali o Edinovom transferu u FK Željezničar. To u ovom trenutku nije realna opcija. Razgovarano je o viziji Uprave Želje za budućnost. Razgovor je bio savjetodavan i prijateljski. To će vam isto potvrditi i predsjednik Želje - napisao je Ligata na društvenim mrežama.

Podsjećamo, prema medijskim navodima i Adi Nalić i Bojan Nastić, bivši reprezentativci BiH su na meti Željezničara.