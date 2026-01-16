Džeko u Željezničaru?

Fudbalski klub Željezničar oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem je potvrdio da je održan sastanak s Edinom Džeko.

Kako navode iz kluba s Grbavice, tokom sastanka razgovarano je o budućim planovima i strateškom razvoju FK Željezničar, kao i o potencijalnim oblicima saradnje s Edinom Džekom. Detalji razgovora za sada nisu objavljeni, ali iz kluba poručuju da će javnost i navijači biti pravovremeno i transparentno informisani o svim daljnjim koracima.

“Fudbalski klub Željezničar će svoje navijače pravovremeno i transparentno informisati o svim daljnjim dešavanjima”, saopšteno je iz kluba.

Iz Željezničara su se ovom prilikom obratili i predstavnicima medija, pozivajući ih da prije objave provjere sve informacije vezane za klub, naglašavajući važnost tačnog, odgovornog i vjerodostojnog informisanja javnosti.

Sastanak s Edinom Džekom izazvao je veliku pažnju navijača “Plavih”, a u narednom periodu ostaje da se vidi da li će razgovori rezultirati konkretnom saradnjom i u kojem obliku – sportskom, savjetodavnom ili kroz širi razvojni angažman u klubu.