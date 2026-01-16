Logo
Sve više pažnje na uslove rada: "Tropic Maloprodaja" uvela dva slobodna dana sedmično

Izvor:

PR

16.01.2026

10:02

Komentari:

2
Foto: Ustupljena fotografija

U trenutku kada se u javnosti sve više govori o kvalitetu uslova rada i balansu između poslovnog i privatnog života, informacije o unapređenju organizacije rada postaju od posebnog interesa za potencijalne zaposlene.

U tom kontekstu, pažnju privlače izmjene u konkursima za zapošljavanje kompanije Tropic Maloprodaja, u okviru koje posluju trgovački lanci Tropic, mojMarket i Crvena jabuka market, među kojima se ističe benefit dva slobodna dana sedmično, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu u sektoru maloprodaje u Bosni i Hercegovini.

Iz kompanije navode da je riječ o promjeni koja se uvodi postepeno, a čija je implementacija započela još u novembru prošle godine, nakon detaljnih analiza organizacije rada i potreba zaposlenih.

„Naš cilj nije bio brz potez, već održivo rješenje. Model dva slobodna dana sedmično uvodili smo fazno, kako bismo osigurali stabilnost poslovanja i kvalitet usluge, uz istovremeno unapređenje uslova rada“, poručuju iz Tropic Maloprodaje.

Danas je ovaj model poslovanja u potpunosti primijenjen u svim Tropic i mojMarket trgovinama, dok se u okviru Crvena jabuka marketa njegova implementacija privodi kraju u još nekoliko objekata.

Pored novog modela organizacije rada, kompanija zaposlenima nudi i 10% popusta prilikom kupovine u marketima, stimulativna primanja, kao i mogućnosti profesionalnog usavršavanja i napredovanja.

Primjeri ovakvih praksi ukazuju na to da se kroz planske i postepene promjene mogu unaprijediti standardi rada u domaćoj maloprodaji, uz sve veći fokus na dugoročno zadovoljstvo zaposlenih, ali i očuvanje stabilnosti poslovanja i kvaliteta usluge za kupce.

